https://ria.ru/20221201/tovary-1835646207.html
Путин посоветовал покупать российские товары
Путин посоветовал покупать российские товары - РИА Новости, 01.12.2022
Путин посоветовал покупать российские товары
Президент России Владимир Путин посоветовал покупать товары отечественного производства. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:01
2022-12-01T17:01
2022-12-01T17:01
владимир путин
россия
экономика
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал покупать товары отечественного производства."Я всегда об этом говорил. Повторяю еще раз: покупайте российские товары", - сказал Путин во время встречи с молодыми учеными в центре "Сириус".
https://ria.ru/20221201/putin-1835616452.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин посоветовал покупать российские товары
Президент Путин посоветовал покупать товары российского производства