https://ria.ru/20221201/t-killah-1835563415.html

T-killah впервые станет отцом

T-killah впервые станет отцом - РИА Новости, 01.12.2022

T-killah впервые станет отцом

Рэпер T-killah (Александр Тарасов) и его супруга Мария Белова станут родителями. Ведущая выложила фотографии с округлившимися формами в свою соцсеть. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:20

2022-12-01T14:20

2022-12-01T14:20

шоубиз

беременность

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Рэпер T-killah (Александр Тарасов) и его супруга Мария Белова станут родителями. Ведущая выложила фотографии с округлившимися формами в свою соцсеть. Пользователи Сети также поздравили супругов в комментариях. Однако пара не раскрыла пол ребенка. Тарасов и Белова поженились в 2019 году. Спустя год ведущая выпустила видео "Когда детки? Жизнь с бесплодием" на YouTube. Она рассказала о социальном давлении на семьи, которые не могут иметь детей. Ранее поклонники заподозрили Зепюр Брутян в беременности. Они обратили внимание на ее округлившиеся формы.

https://ria.ru/20221103/katina-1828880496.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

беременность