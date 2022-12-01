https://ria.ru/20221201/t-killah-1835563415.html
T-killah впервые станет отцом
T-killah впервые станет отцом - РИА Новости, 01.12.2022
T-killah впервые станет отцом
Рэпер T-killah (Александр Тарасов) и его супруга Мария Белова станут родителями. Ведущая выложила фотографии с округлившимися формами в свою соцсеть. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:20
2022-12-01T14:20
2022-12-01T14:20
шоубиз
беременность
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Рэпер T-killah (Александр Тарасов) и его супруга Мария Белова станут родителями. Ведущая выложила фотографии с округлившимися формами в свою соцсеть. Пользователи Сети также поздравили супругов в комментариях. Однако пара не раскрыла пол ребенка. Тарасов и Белова поженились в 2019 году. Спустя год ведущая выпустила видео "Когда детки? Жизнь с бесплодием" на YouTube. Она рассказала о социальном давлении на семьи, которые не могут иметь детей. Ранее поклонники заподозрили Зепюр Брутян в беременности. Они обратили внимание на ее округлившиеся формы.
https://ria.ru/20221103/katina-1828880496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беременность
T-killah впервые станет отцом
T-killah и его жена Мария Белова впервые станут родителями
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Рэпер T-killah (Александр Тарасов) и его супруга Мария Белова станут родителями. Ведущая выложила фотографии с округлившимися формами в свою соцсеть.
"Не могу дождаться!" – прокомментировал снимки музыкант.
Пользователи Сети также поздравили супругов в комментариях.
"От всей души поздравляю! Желаю легкой беременности!", "Рада за вас!", "Очень рад за вас с Сашей! Поздравляю!", "Чудесные новости!" – написали поклонники знаменитостей.
Однако пара не раскрыла пол ребенка.
Тарасов и Белова поженились в 2019 году. Спустя год ведущая выпустила видео "Когда детки? Жизнь с бесплодием" на YouTube. Она рассказала о социальном давлении на семьи, которые не могут иметь детей.
Ранее поклонники заподозрили
Зепюр Брутян в беременности. Они обратили внимание на ее округлившиеся формы.