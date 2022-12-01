https://ria.ru/20221201/svyaz-1835195939.html
Билайн улучшил качество связи на турбазах в дельте Волги
Билайн улучшил качество связи на турбазах в дельте Волги - РИА Новости, 01.12.2022
Билайн улучшил качество связи на турбазах в дельте Волги
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) в течение года ввел в строй новые базовые станции с целью улучшения качества связи в Икрянинском районе Астраханской области, где РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:00
2022-12-01T10:00
2022-12-01T10:00
вымпелком
билайн
астраханская область
технологии
мобильная связь
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) в течение года ввел в строй новые базовые станции с целью улучшения качества связи в Икрянинском районе Астраханской области, где в дельте Волги расположены популярные базы отдыха для рыбаков и охотников, сообщает оператор.По статистике компании, с 1 июня по 31 октября текущего года 2022 года туристы в этом районе скачали 332 ТБ трафика, что соответствует почти 300 миллионам загруженных в соцсети фотографий или 100 миллионам музыкальных треков, прослушанных онлайн."Мы подготовили к сезону рыбалки сеть 4G, обеспечивающую скоростной мобильный интернет, и видим, что он оказался очень востребован. Средняя скорость мобильного интернета, по нашим данным, на базах отдыха для рыболовов составляла около 15 Мбит/с. Мы планируем и дальше улучшать качество связи в местах отдыха на территории региона", - приводятся в сообщении слова директора Астраханского отделения билайн Андрея Дмитриева.В ходе ПМЭФ-2022 в июне ПАО "ВымпелКом" заключил с Астраханской областью, в числе других областей, соглашение о сотрудничестве в развитии сетей связи, внедрении новых телеком-сервисов и технологий с целью способствовать повышению экономической привлекательности регионов.
https://ria.ru/20221118/bilayn-1832450369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, билайн, астраханская область, технологии, мобильная связь, новости компаний - экономика
ВымпелКом, Билайн, Астраханская область, Технологии, мобильная связь, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) в течение года ввел в строй новые базовые станции с целью улучшения качества связи в Икрянинском районе Астраханской области, где в дельте Волги расположены популярные базы отдыха для рыбаков и охотников, сообщает оператор.
По статистике компании, с 1 июня по 31 октября текущего года 2022 года туристы в этом районе скачали 332 ТБ трафика, что соответствует почти 300 миллионам загруженных в соцсети фотографий или 100 миллионам музыкальных треков, прослушанных онлайн.
"Мы подготовили к сезону рыбалки сеть 4G, обеспечивающую скоростной мобильный интернет, и видим, что он оказался очень востребован. Средняя скорость мобильного интернета, по нашим данным, на базах отдыха для рыболовов составляла около 15 Мбит/с. Мы планируем и дальше улучшать качество связи в местах отдыха на территории региона", - приводятся в сообщении слова директора Астраханского отделения билайн Андрея Дмитриева.
В ходе ПМЭФ
-2022 в июне ПАО "ВымпелКом" заключил с Астраханской областью, в числе других областей, соглашение о сотрудничестве в развитии сетей связи, внедрении новых телеком-сервисов и технологий с целью способствовать повышению экономической привлекательности регионов.