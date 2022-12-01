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Украинские войска нанесли удар по Сватово из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Сватово из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 01.12.2022
Украинские войска нанесли удар по Сватово из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T03:16
2022-12-01T03:16
2022-12-01T03:16
специальная военная операция на украине
сватово
сша
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.53 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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сватово, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Сватово, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Telegram (приложение)
Украинские войска нанесли удар по Сватово из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Сватово три ракеты из РСЗО HIMARS