https://ria.ru/20221201/svatovo-1835441123.html

Украинские войска нанесли удар по Сватово из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Сватово из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 01.12.2022

Украинские войска нанесли удар по Сватово из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T03:16

2022-12-01T03:16

2022-12-01T03:16

специальная военная операция на украине

сватово

сша

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

telegram (приложение)

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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.53 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221130/obstrel-1835161275.html

сватово

сша

луганская народная республика

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сватово, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , telegram (приложение)