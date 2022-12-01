https://ria.ru/20221201/stoltenberg-1835582949.html
Генсек НАТО призвал альянс не повторять российскую "ошибку" с Китаем
Генсек НАТО призвал альянс не повторять российскую "ошибку" с Китаем - РИА Новости, 01.12.2022
Генсек НАТО призвал альянс не повторять российскую "ошибку" с Китаем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg снова высказался против сотрудничества стран альянса с Китаем. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:07
2022-12-01T15:07
2022-12-01T15:08
в мире
цены на нефть
йенс столтенберг
китай
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нато
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg снова высказался против сотрудничества стран альянса с Китаем.По словам Столтенберга, странам НАТО необходимо избежать в отношениях с Пекином зависимости, подобной той, которая, как считает генсек альянса, связывала Запад с Россией. Он призвал государства не действовать только в собственных экономических интересах."Мы видели этот вопрос с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем", — уверен Столтенберг.В июне лидеры НАТО согласились, что Китай представляет собой "системный вызов", и предупредили об углублении стратегического партнерства между Пекином и Москвой.Ранее генсек НАТО заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Бухаресте 29-30 ноября обсудили "вызовы" со стороны Китая, который, по его словам, пытается контролировать критическую инфраструктуру блока, цепочки поставок и ключевые промышленные секторы западных стран.
https://ria.ru/20221201/nato-1835508895.html
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РИА Новости
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в мире, цены на нефть, йенс столтенберг, китай, россия, пекин, нато
В мире, Цены на нефть, Йенс Столтенберг, Китай, Россия, Пекин, НАТО
15:07 01.12.2022 (обновлено: 15:08 01.12.2022)
Генсек НАТО призвал альянс не повторять российскую "ошибку" с Китаем
Генсек НАТО Столтенберг: нельзя зависеть от КНР, как это получилось с Россией, это ошибка