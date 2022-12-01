https://ria.ru/20221201/stoltenberg-1835582949.html

Генсек НАТО призвал альянс не повторять российскую "ошибку" с Китаем

Генсек НАТО призвал альянс не повторять российскую "ошибку" с Китаем - РИА Новости, 01.12.2022

Генсек НАТО призвал альянс не повторять российскую "ошибку" с Китаем

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg снова высказался против сотрудничества стран альянса с Китаем. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:07

2022-12-01T15:07

2022-12-01T15:08

в мире

цены на нефть

йенс столтенберг

китай

россия

пекин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951372_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d61e3d0ae16362acd6c2b2fcba0af43.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg снова высказался против сотрудничества стран альянса с Китаем.По словам Столтенберга, странам НАТО необходимо избежать в отношениях с Пекином зависимости, подобной той, которая, как считает генсек альянса, связывала Запад с Россией. Он призвал государства не действовать только в собственных экономических интересах."Мы видели этот вопрос с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем", — уверен Столтенберг.В июне лидеры НАТО согласились, что Китай представляет собой "системный вызов", и предупредили об углублении стратегического партнерства между Пекином и Москвой.Ранее генсек НАТО заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Бухаресте 29-30 ноября обсудили "вызовы" со стороны Китая, который, по его словам, пытается контролировать критическую инфраструктуру блока, цепочки поставок и ключевые промышленные секторы западных стран.

https://ria.ru/20221201/nato-1835508895.html

https://ria.ru/20221201/nato-1835492901.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, йенс столтенберг, китай, россия, пекин, нато