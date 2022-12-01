https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835561789.html

Медведев заявил, что депутаты, участвуя в спецоперации, ломают стереотипы

Медведев заявил, что депутаты, участвуя в спецоперации, ломают стереотипы - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев заявил, что депутаты, участвуя в спецоперации, ломают стереотипы

Депутаты всех уровней, посчитавшие правильным лично участвовать в спецоперации, заслуживают уважения, их выбор ломает стереотипы по поводу представителей... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:03

2022-12-01T14:03

2022-12-01T14:03

специальная военная операция на украине

политика

дмитрий медведев

единая россия

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутаты всех уровней, посчитавшие правильным лично участвовать в спецоперации, заслуживают уважения, их выбор ломает стереотипы по поводу представителей власти, считает председатель ЕР Дмитрий Медведев."Наша фракция, она собственно и должна показывать пример того, как нужно служить стране в период испытаний. Здесь каждый выбирает место под стать своим убеждениям, представлениям. Как принято говорить в Русской православной церкви, выбирают крест по силам", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.Медведев добавил, что многие посчитали, что они будут полезнее, если будут принимать непосредственное участие в спецоперации. "Это в известной степени ломает такой стереотип, который подчас складывается в отношении депутатов различных уровней", - добавил Медведев.Он пояснил, что имеет ввиду стереотип по поводу лишь желания получить голоса избирателей, "а дальше хоть трава не расти до следующий выборов". "Это не так, конечно. А то, что наши товарищи делают сейчас, в корне меняет вообще представление о том, как себя ведут люди, получившие доверие наших граждан. И это достойно высокого уважения", - добавил он.

https://ria.ru/20221121/sapozhnikov-1833085611.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр