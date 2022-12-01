https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835561789.html
Медведев заявил, что депутаты, участвуя в спецоперации, ломают стереотипы
Медведев заявил, что депутаты, участвуя в спецоперации, ломают стереотипы - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев заявил, что депутаты, участвуя в спецоперации, ломают стереотипы
Депутаты всех уровней, посчитавшие правильным лично участвовать в спецоперации, заслуживают уважения, их выбор ломает стереотипы по поводу представителей... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:03
2022-12-01T14:03
2022-12-01T14:03
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутаты всех уровней, посчитавшие правильным лично участвовать в спецоперации, заслуживают уважения, их выбор ломает стереотипы по поводу представителей власти, считает председатель ЕР Дмитрий Медведев."Наша фракция, она собственно и должна показывать пример того, как нужно служить стране в период испытаний. Здесь каждый выбирает место под стать своим убеждениям, представлениям. Как принято говорить в Русской православной церкви, выбирают крест по силам", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.Медведев добавил, что многие посчитали, что они будут полезнее, если будут принимать непосредственное участие в спецоперации. "Это в известной степени ломает такой стереотип, который подчас складывается в отношении депутатов различных уровней", - добавил Медведев.Он пояснил, что имеет ввиду стереотип по поводу лишь желания получить голоса избирателей, "а дальше хоть трава не расти до следующий выборов". "Это не так, конечно. А то, что наши товарищи делают сейчас, в корне меняет вообще представление о том, как себя ведут люди, получившие доверие наших граждан. И это достойно высокого уважения", - добавил он.
https://ria.ru/20221121/sapozhnikov-1833085611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев заявил, что депутаты, участвуя в спецоперации, ломают стереотипы
Медведев выразил уважение депутатам, решившим лично принять участие в спецоперации
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутаты всех уровней, посчитавшие правильным лично участвовать в спецоперации, заслуживают уважения, их выбор ломает стереотипы по поводу представителей власти, считает председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Наша фракция, она собственно и должна показывать пример того, как нужно служить стране в период испытаний. Здесь каждый выбирает место под стать своим убеждениям, представлениям. Как принято говорить в Русской православной церкви
, выбирают крест по силам", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.
Медведев добавил, что многие посчитали, что они будут полезнее, если будут принимать непосредственное участие в спецоперации. "Это в известной степени ломает такой стереотип, который подчас складывается в отношении депутатов различных уровней", - добавил Медведев.
Он пояснил, что имеет ввиду стереотип по поводу лишь желания получить голоса избирателей, "а дальше хоть трава не расти до следующий выборов". "Это не так, конечно. А то, что наши товарищи делают сейчас, в корне меняет вообще представление о том, как себя ведут люди, получившие доверие наших граждан. И это достойно высокого уважения", - добавил он.