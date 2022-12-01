https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835549831.html
Российские военные уничтожили три украинских склада
Российские военные уничтожили три украинских склада - РИА Новости, 01.12.2022
Российские военные уничтожили три украинских склада
Российские артиллеристы уничтожили три украинских склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:37
2022-12-01T13:37
2022-12-01T13:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили три украинских склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны.В районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835551371.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
13:37 01.12.2022 (обновлено: 13:47 01.12.2022)
Российские военные уничтожили три украинских склада
Минобороны: российские военные уничтожили три украинских склада в Запорожье