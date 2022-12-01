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Российские военные уничтожили три украинских склада - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили три украинских склада
Российские военные уничтожили три украинских склада - РИА Новости, 01.12.2022
Российские военные уничтожили три украинских склада
Российские артиллеристы уничтожили три украинских склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:37
2022-12-01T13:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили три украинских склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны.В районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
13:37 01.12.2022 (обновлено: 13:47 01.12.2022)
 
Российские военные уничтожили три украинских склада

Минобороны: российские военные уничтожили три украинских склада в Запорожье

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили три украинских склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны.
В районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Военная техника - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
13:40Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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