https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835549831.html

Российские военные уничтожили три украинских склада

Российские военные уничтожили три украинских склада - РИА Новости, 01.12.2022

Российские военные уничтожили три украинских склада

Российские артиллеристы уничтожили три украинских склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:37

2022-12-01T13:37

2022-12-01T13:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили три украинских склада с оружием и боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны.В районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20221201/spetsoperatsiya-1835551371.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины