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Рязанский губернатор сообщил о создании единой диспетчерской скорой помощи - РИА Новости, 01.12.2022
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Рязанский губернатор сообщил о создании единой диспетчерской скорой помощи
Рязанский губернатор сообщил о создании единой диспетчерской скорой помощи - РИА Новости, 01.12.2022
Рязанский губернатор сообщил о создании единой диспетчерской скорой помощи
Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи создается в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков на церемонии передачи новых автомобилей... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:19
2022-12-01T19:19
рязанская область
павел малков
рязанская область
шацкий район
глонасс (система навигации)
россия
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РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи создается в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков на церемонии передачи новых автомобилей районным лечебным учреждениям.По информации пресс-службы правительства региона, в четверг состоялась церемония передачи автомобилей скорой помощи. В распоряжение районных лечебных учреждений переданы 15 автомобилей повышенной проходимости для нужд реанимационных бригад и служб скорой помощи. Все они оснащены современным медицинским оборудованием, системой ГЛОНАСС. Новые машины пополнят автопарки межмуниципальных медцентров и больниц Александро-Невского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Старожиловского, Пронского, Чучковского, Шиловского и Шацкого районов."В регионе создается единая диспетчерская служба. Она будет работать по всему региону. Это позволит эффективнее выстраивать маршрутизацию, сократить сроки прибытия бригад к пациентам. Мы продолжим обновлять автопарк медицинских учреждений, в том числе и рязанской городской станции", - цитирует Малкова его пресс-служба.
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павел малков, рязанская область, шацкий район, глонасс (система навигации), россия
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область, Шацкий район, ГЛОНАСС (система навигации), Россия
19:19 01.12.2022
 
Рязанский губернатор сообщил о создании единой диспетчерской скорой помощи

Губернатор Рязанской области Малков сообщил о создании единой диспетчерской скорой помощи

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи создается в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков на церемонии передачи новых автомобилей районным лечебным учреждениям.
По информации пресс-службы правительства региона, в четверг состоялась церемония передачи автомобилей скорой помощи. В распоряжение районных лечебных учреждений переданы 15 автомобилей повышенной проходимости для нужд реанимационных бригад и служб скорой помощи. Все они оснащены современным медицинским оборудованием, системой ГЛОНАСС. Новые машины пополнят автопарки межмуниципальных медцентров и больниц Александро-Невского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Старожиловского, Пронского, Чучковского, Шиловского и Шацкого районов.
"В регионе создается единая диспетчерская служба. Она будет работать по всему региону. Это позволит эффективнее выстраивать маршрутизацию, сократить сроки прибытия бригад к пациентам. Мы продолжим обновлять автопарк медицинских учреждений, в том числе и рязанской городской станции", - цитирует Малкова его пресс-служба.
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Рязанская областьПавел МалковРязанская областьШацкий районГЛОНАСС (система навигации)Россия
 
 
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