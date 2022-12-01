Рейтинг@Mail.ru
Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/skolkovo-1835568610.html
Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве
Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве - РИА Новости, 01.12.2022
Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве
Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве, сервис доступен по будням с 07.00 до 21.00, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:17
2022-12-01T14:35
москва
сколково
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148005/10/1480051059_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_84e0c10c186955f7ee5b30ca70a474cf.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве, сервис доступен по будням с 07.00 до 21.00, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Первого декабря уникальный для России сервис "По пути" заработал на территории инновационного центра "Сколково", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что 10 комфортных автобусов доставят жителей и работников инновационного центра до станции Сколково первого Московского центрального диаметра и обратно. Также они станут курсировать между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами. Сервис работает по будням с 07.00 до 21.00. Стоимость проезда - 51 рубль по банковской карте, привязанной к приложению "Московский транспорт".Уточняется, что автобусы оборудованы телевизорами, USB-разъемами для зарядных устройств, системой климат-контроля, столиками с подставками для напитков и лампочками для чтения. Безопасность поездок обеспечивают камеры с обзором 360 градусов, а также системы контроля дистанции и экстренного торможения."Сервис транспорта по запросу “По пути” является ярким примером инновационного транспортного сервиса, ориентированного непосредственно на пожелания пассажиров. Вызов транспорта осуществляется через приложение Московского транспорта. Помимо действующих остановок, есть возможность использовать и виртуальные, например, у Международной гимназии “Сколково”, в жилых кварталах, у здания Реновы Лаб, куда ранее общественный транспорт не ходил. Запуск сервиса позволит улучшить транспортную доступность территории и экономить время на перемещение между объектами", - пояснил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.Сервис перевозок по требованию "По пути" начал работать в Москве с 1 октября 2021 года. Он позволяет пассажиру заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. С начала ноября этого года на автобусах сервиса можно в тестовом режиме совершать внутризональные поездки до социальных объектов в ТиНАО. Пассажиры могут добраться на фирменных автобусах не только от дома до станции метро "Прокшино" и станций Силикатная и Щербинка МЦД-2, но и до школ, поликлиник, отделений почты и других социальных объектов. За два месяца услугой воспользовались уже более 600 тысяч пассажиров.
https://ria.ru/20220928/kovorking-1820194821.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148005/10/1480051059_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_152859b087dbc9088c4428785de51e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сколково, общественный транспорт
Москва, Сколково, Общественный транспорт
14:17 01.12.2022 (обновлено: 14:35 01.12.2022)
 

Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкИнновационный центр "Сколково", в котором проходит форум "Открытые инновации - 2016"
Инновационный центр Сколково, в котором проходит форум Открытые инновации - 2016 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве, сервис доступен по будням с 07.00 до 21.00, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Первого декабря уникальный для России сервис "По пути" заработал на территории инновационного центра "Сколково", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что 10 комфортных автобусов доставят жителей и работников инновационного центра до станции Сколково первого Московского центрального диаметра и обратно. Также они станут курсировать между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами. Сервис работает по будням с 07.00 до 21.00. Стоимость проезда - 51 рубль по банковской карте, привязанной к приложению "Московский транспорт".
Уточняется, что автобусы оборудованы телевизорами, USB-разъемами для зарядных устройств, системой климат-контроля, столиками с подставками для напитков и лампочками для чтения. Безопасность поездок обеспечивают камеры с обзором 360 градусов, а также системы контроля дистанции и экстренного торможения.
В Сколково открылся новый технологический коворкинг для инженеров - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 21:00
В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров
"Сервис транспорта по запросу “По пути” является ярким примером инновационного транспортного сервиса, ориентированного непосредственно на пожелания пассажиров. Вызов транспорта осуществляется через приложение Московского транспорта. Помимо действующих остановок, есть возможность использовать и виртуальные, например, у Международной гимназии “Сколково”, в жилых кварталах, у здания Реновы Лаб, куда ранее общественный транспорт не ходил. Запуск сервиса позволит улучшить транспортную доступность территории и экономить время на перемещение между объектами", - пояснил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.
Сервис перевозок по требованию "По пути" начал работать в Москве с 1 октября 2021 года. Он позволяет пассажиру заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. С начала ноября этого года на автобусах сервиса можно в тестовом режиме совершать внутризональные поездки до социальных объектов в ТиНАО. Пассажиры могут добраться на фирменных автобусах не только от дома до станции метро "Прокшино" и станций Силикатная и Щербинка МЦД-2, но и до школ, поликлиник, отделений почты и других социальных объектов. За два месяца услугой воспользовались уже более 600 тысяч пассажиров.
 
МоскваСколковоОбщественный транспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала