https://ria.ru/20221201/skolkovo-1835568610.html

Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве

Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве - РИА Новости, 01.12.2022

Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве

Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве, сервис доступен по будням с 07.00 до 21.00, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:17

2022-12-01T14:17

2022-12-01T14:35

москва

сколково

общественный транспорт

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать в "Сколково" в Москве, сервис доступен по будням с 07.00 до 21.00, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Первого декабря уникальный для России сервис "По пути" заработал на территории инновационного центра "Сколково", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что 10 комфортных автобусов доставят жителей и работников инновационного центра до станции Сколково первого Московского центрального диаметра и обратно. Также они станут курсировать между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами. Сервис работает по будням с 07.00 до 21.00. Стоимость проезда - 51 рубль по банковской карте, привязанной к приложению "Московский транспорт".Уточняется, что автобусы оборудованы телевизорами, USB-разъемами для зарядных устройств, системой климат-контроля, столиками с подставками для напитков и лампочками для чтения. Безопасность поездок обеспечивают камеры с обзором 360 градусов, а также системы контроля дистанции и экстренного торможения."Сервис транспорта по запросу “По пути” является ярким примером инновационного транспортного сервиса, ориентированного непосредственно на пожелания пассажиров. Вызов транспорта осуществляется через приложение Московского транспорта. Помимо действующих остановок, есть возможность использовать и виртуальные, например, у Международной гимназии “Сколково”, в жилых кварталах, у здания Реновы Лаб, куда ранее общественный транспорт не ходил. Запуск сервиса позволит улучшить транспортную доступность территории и экономить время на перемещение между объектами", - пояснил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.Сервис перевозок по требованию "По пути" начал работать в Москве с 1 октября 2021 года. Он позволяет пассажиру заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. С начала ноября этого года на автобусах сервиса можно в тестовом режиме совершать внутризональные поездки до социальных объектов в ТиНАО. Пассажиры могут добраться на фирменных автобусах не только от дома до станции метро "Прокшино" и станций Силикатная и Щербинка МЦД-2, но и до школ, поликлиник, отделений почты и других социальных объектов. За два месяца услугой воспользовались уже более 600 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20220928/kovorking-1820194821.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сколково, общественный транспорт