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Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии - РИА Новости, 01.12.2022
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Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии
Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии - РИА Новости, 01.12.2022
Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:47
2022-12-01T17:52
молдавия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
леонид слуцкий (политик)
россия
кишинев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии, такое решение принято после его встречи с представителями партии "Шор".Слуцкий подчеркнул, что такое решение не является "реверансом в сторону официального Кишинева", оно необходимо для укрепления отношений между Молдавией и Россией."Мы исторически, географически, культурно, как угодно обречены на добрососедские отношения. Это не реверанс, не какой-либо аванс в сторону официального Кишинева, который проводит оголтелую антироссийскую политику. Это не для сегодняшнего руководства Молдовы, это для братского народа Молдовы, который трудится и производит прекрасную продукцию", - подчеркнул глава комитета.Он выразил уверенность в том, что предложение будет поддержано и поблагодарил партию "Шор" за сотрудничество.
https://ria.ru/20221007/ovoschi-1822155278.html
молдавия
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молдавия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), леонид слуцкий (политик), россия, кишинев
Молдавия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Леонид Слуцкий (политик), Россия, Кишинев
17:47 01.12.2022 (обновлено: 17:52 01.12.2022)
 
Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии

Слуцкий предложил Россельхознадзору снять ограничения на ввоз молдавской сельхозпродукции

© Fotolia / ShiningBlackЯщик с яблоками
Ящик с яблоками - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Fotolia / ShiningBlack
Ящик с яблоками. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии, такое решение принято после его встречи с представителями партии "Шор".
"По итогам общения с партией Шор, Молдова, нами принято решение об обращении в Россельхознадзор о полном снятии ограничений, связанных с поставками в РФ плодоовощной продукции из Молдовы. Они должны быть сняты, поскольку эта продукция высокого качества. И вне всякого сомнения Россельхознадзор, проведя соответствующие экспертные оценки, согласится с нашими выводами", - заявил он.
Слуцкий подчеркнул, что такое решение не является "реверансом в сторону официального Кишинева", оно необходимо для укрепления отношений между Молдавией и Россией.
"Мы исторически, географически, культурно, как угодно обречены на добрососедские отношения. Это не реверанс, не какой-либо аванс в сторону официального Кишинева, который проводит оголтелую антироссийскую политику. Это не для сегодняшнего руководства Молдовы, это для братского народа Молдовы, который трудится и производит прекрасную продукцию", - подчеркнул глава комитета.
Он выразил уверенность в том, что предложение будет поддержано и поблагодарил партию "Шор" за сотрудничество.
Женщина покупает овощи на ярмарке выходного дня в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Россельхознадзор разрешил поставки овощей с трех молдавских предприятий
 
МолдавияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Леонид Слуцкий (политик)РоссияКишинев
 
 
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