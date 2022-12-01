https://ria.ru/20221201/selkhozproduktsiya-1835672071.html

Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии

Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии - РИА Новости, 01.12.2022

Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:47

2022-12-01T17:47

2022-12-01T17:52

молдавия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

леонид слуцкий (политик)

россия

кишинев

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии, такое решение принято после его встречи с представителями партии "Шор".Слуцкий подчеркнул, что такое решение не является "реверансом в сторону официального Кишинева", оно необходимо для укрепления отношений между Молдавией и Россией."Мы исторически, географически, культурно, как угодно обречены на добрососедские отношения. Это не реверанс, не какой-либо аванс в сторону официального Кишинева, который проводит оголтелую антироссийскую политику. Это не для сегодняшнего руководства Молдовы, это для братского народа Молдовы, который трудится и производит прекрасную продукцию", - подчеркнул глава комитета.Он выразил уверенность в том, что предложение будет поддержано и поблагодарил партию "Шор" за сотрудничество.

https://ria.ru/20221007/ovoschi-1822155278.html

молдавия

россия

кишинев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), леонид слуцкий (политик), россия, кишинев