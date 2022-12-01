https://ria.ru/20221201/selkhozproduktsiya-1835672071.html
Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии
Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии - РИА Новости, 01.12.2022
Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:47
2022-12-01T17:47
2022-12-01T17:52
молдавия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
леонид слуцкий (политик)
россия
кишинев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии, такое решение принято после его встречи с представителями партии "Шор".Слуцкий подчеркнул, что такое решение не является "реверансом в сторону официального Кишинева", оно необходимо для укрепления отношений между Молдавией и Россией."Мы исторически, географически, культурно, как угодно обречены на добрососедские отношения. Это не реверанс, не какой-либо аванс в сторону официального Кишинева, который проводит оголтелую антироссийскую политику. Это не для сегодняшнего руководства Молдовы, это для братского народа Молдовы, который трудится и производит прекрасную продукцию", - подчеркнул глава комитета.Он выразил уверенность в том, что предложение будет поддержано и поблагодарил партию "Шор" за сотрудничество.
https://ria.ru/20221007/ovoschi-1822155278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), леонид слуцкий (политик), россия, кишинев
Молдавия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Леонид Слуцкий (политик), Россия, Кишинев
17:47 01.12.2022 (обновлено: 17:52 01.12.2022)
Слуцкий предложил снять ограничения на импорт овощей и фруктов из Молдавии
Слуцкий предложил Россельхознадзору снять ограничения на ввоз молдавской сельхозпродукции