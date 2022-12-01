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Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых территорий - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых территорий
Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых территорий - РИА Новости, 01.12.2022
Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых территорий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо поддержать жителей недавно присоединенных к России территорий, в том числе - в научной сфере. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:42
2022-12-01T17:06
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
технологии
общество
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо поддержать жителей недавно присоединенных к России территорий, в том числе - в научной сфере."Это наши люди, поэтому мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы их поддержать",- сказал Путин на на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Он отметил, что поддержка должна касаться и научной сферы. "В том числе, и науку с помощью грантовой поддержки. Конечно, мы примем такое решение обязательно. Здесь вопросов нет", - добавил он.
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россия, владимир путин, технологии, общество, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Технологии, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:42 01.12.2022 (обновлено: 17:06 01.12.2022)
 
Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых территорий

Путин заявил о необходимости сделать все, чтобы поддержать жителей новых регионов России

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо поддержать жителей недавно присоединенных к России территорий, в том числе - в научной сфере.
"Это наши люди, поэтому мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы их поддержать",- сказал Путин на на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
Он отметил, что поддержка должна касаться и научной сферы. "В том числе, и науку с помощью грантовой поддержки. Конечно, мы примем такое решение обязательно. Здесь вопросов нет", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинТехнологииОбществоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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