https://ria.ru/20221201/regiony-1835632060.html

Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых территорий

Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых территорий - РИА Новости, 01.12.2022

Путин призвал сделать все для поддержки жителей новых территорий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо поддержать жителей недавно присоединенных к России территорий, в том числе - в научной сфере. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:42

2022-12-01T16:42

2022-12-01T17:06

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо поддержать жителей недавно присоединенных к России территорий, в том числе - в научной сфере."Это наши люди, поэтому мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы их поддержать",- сказал Путин на на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Он отметил, что поддержка должна касаться и научной сферы. "В том числе, и науку с помощью грантовой поддержки. Конечно, мы примем такое решение обязательно. Здесь вопросов нет", - добавил он.

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, технологии, общество, ситуация в днр и лнр