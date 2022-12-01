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СБУ подтвердила проверки в женском монастыре УПЦ в Закарпатской области - РИА Новости, 01.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221201/proverki-1835571484.html
СБУ подтвердила проверки в женском монастыре УПЦ в Закарпатской области
СБУ подтвердила проверки в женском монастыре УПЦ в Закарпатской области - РИА Новости, 01.12.2022
СБУ подтвердила проверки в женском монастыре УПЦ в Закарпатской области
Служба безопасности Украины подтвердила проведение "контрразведывательных мероприятий" на территории Свято Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:29
2022-12-01T14:29
украина
служба безопасности украины
закарпатская область
россия
украинская православная церковь
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила проведение "контрразведывательных мероприятий" на территории Свято Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии канонической Украинской православной церкви в Закарпатье.В среду украинское издание "Страна" сообщило, что сотрудники СБУ пришли с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино в Закарпатской области."СБУ проверила монастырь УПЦ (МП) на Закарпатье, где монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси"... Сотрудники СБУ нашли большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы было написано российскими деятелями и напечатано российскими издательствами... Несмотря на запрет руководства епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева...", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также, по данным СБУ, в монастыре были найдены тексты "пророссийских песен, которые прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси", а также брошюры, в которых "отрицается право Украины на независимость, и утверждается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".Кроме того, отмечается, что в ходе мероприятий СБУ в монастыре более 20 человек прошли контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
https://ria.ru/20221127/obysk-1834563837.html
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украина, служба безопасности украины, закарпатская область, россия, украинская православная церковь, русская православная церковь
Украина, Служба безопасности Украины, Закарпатская область, Россия, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Религия
14:29 01.12.2022
 
СБУ подтвердила проверки в женском монастыре УПЦ в Закарпатской области

СБУ подтвердила проверки в Свято Кирилло-Мефодиевском монастыре УПЦ в Закарпатской области

© Фото : СБУСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила проведение "контрразведывательных мероприятий" на территории Свято Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии канонической Украинской православной церкви в Закарпатье.
В среду украинское издание "Страна" сообщило, что сотрудники СБУ пришли с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино в Закарпатской области.
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"СБУ проверила монастырь УПЦ (МП) на Закарпатье, где монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси"... Сотрудники СБУ нашли большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы было написано российскими деятелями и напечатано российскими издательствами... Несмотря на запрет руководства епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева...", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также, по данным СБУ, в монастыре были найдены тексты "пророссийских песен, которые прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси", а также брошюры, в которых "отрицается право Украины на независимость, и утверждается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".
Кроме того, отмечается, что в ходе мероприятий СБУ в монастыре более 20 человек прошли контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
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В УПЦ решили варить миро самостоятельно, как независимая церковь
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
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РелигияУкраинаСлужба безопасности УкраиныЗакарпатская областьРоссияУкраинская православная церковьРусская православная церковь
 
 
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