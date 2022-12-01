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СБУ подтвердила проверки в женском монастыре УПЦ в Закарпатской области

СБУ подтвердила проверки в женском монастыре УПЦ в Закарпатской области - РИА Новости, 01.12.2022

СБУ подтвердила проверки в женском монастыре УПЦ в Закарпатской области

Служба безопасности Украины подтвердила проведение "контрразведывательных мероприятий" на территории Свято Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:29

2022-12-01T14:29

2022-12-01T14:29

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила проведение "контрразведывательных мероприятий" на территории Свято Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии канонической Украинской православной церкви в Закарпатье.В среду украинское издание "Страна" сообщило, что сотрудники СБУ пришли с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино в Закарпатской области."СБУ проверила монастырь УПЦ (МП) на Закарпатье, где монахини призывали к "пробуждению матушки-Руси"... Сотрудники СБУ нашли большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы было написано российскими деятелями и напечатано российскими издательствами... Несмотря на запрет руководства епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева...", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также, по данным СБУ, в монастыре были найдены тексты "пророссийских песен, которые прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси", а также брошюры, в которых "отрицается право Украины на независимость, и утверждается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".Кроме того, отмечается, что в ходе мероприятий СБУ в монастыре более 20 человек прошли контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221127/obysk-1834563837.html

https://ria.ru/20221123/miro-1833700078.html

https://ria.ru/20221125/upts-1834235881.html

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украина, служба безопасности украины, закарпатская область, россия, украинская православная церковь, русская православная церковь