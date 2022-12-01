https://ria.ru/20221201/podmoskove-1835473364.html
Почти 330 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья с начала года
Почти 330 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья с начала года - РИА Новости, 01.12.2022
Почти 330 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья с начала года
Почти 330 тысяч заявок поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекция Подмосковья. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:37
2022-12-01T10:37
2022-12-01T10:37
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Почти 330 тысяч заявок поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекция Подмосковья.Наибольшее количество обращений касалось уборки подъездов – 28,5 тысяч заявок. Также в топ-3 решенных управляющими организациями вопросов вошли работы на кровлях многоквартирных домов – 26,3 тысяч заявок, а также ремонт подъездных дверей и запирающих устройств – 19,3 тысяч заявок."Основные показатели работы ЕДС практически идентичны аналогичному периоду 2021 года. Несмотря на увеличение количества пользователей, заявок стало меньше на 2 тысячи, или на 1 процент", – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.Наибольшее количество заявок по категориям поступило в городских округах Балашиха – 21,3 тысяч заявок, Одинцово – 19,1 тысяч заявок, а также Люберцы – 17 тысяч.
https://ria.ru/20221125/podmoskove-1834178246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), одинцово, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Балашиха
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Почти 330 тысяч заявок поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекция Подмосковья.
Наибольшее количество обращений касалось уборки подъездов – 28,5 тысяч заявок. Также в топ-3 решенных управляющими организациями вопросов вошли работы на кровлях многоквартирных домов – 26,3 тысяч заявок, а также ремонт подъездных дверей и запирающих устройств – 19,3 тысяч заявок.
"Основные показатели работы ЕДС практически идентичны аналогичному периоду 2021 года. Несмотря на увеличение количества пользователей, заявок стало меньше на 2 тысячи, или на 1 процент", – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Наибольшее количество заявок по категориям поступило в городских округах Балашиха
– 21,3 тысяч заявок, Одинцово
– 19,1 тысяч заявок, а также Люберцы
– 17 тысяч.