https://ria.ru/20221201/podmoskove-1835473364.html

Почти 330 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья с начала года

Почти 330 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья с начала года - РИА Новости, 01.12.2022

Почти 330 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья с начала года

Почти 330 тысяч заявок поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекция Подмосковья. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:37

2022-12-01T10:37

2022-12-01T10:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцово

балашиха

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Почти 330 тысяч заявок поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекция Подмосковья.Наибольшее количество обращений касалось уборки подъездов – 28,5 тысяч заявок. Также в топ-3 решенных управляющими организациями вопросов вошли работы на кровлях многоквартирных домов – 26,3 тысяч заявок, а также ремонт подъездных дверей и запирающих устройств – 19,3 тысяч заявок."Основные показатели работы ЕДС практически идентичны аналогичному периоду 2021 года. Несмотря на увеличение количества пользователей, заявок стало меньше на 2 тысячи, или на 1 процент", – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.Наибольшее количество заявок по категориям поступило в городских округах Балашиха – 21,3 тысяч заявок, Одинцово – 19,1 тысяч заявок, а также Люберцы – 17 тысяч.

https://ria.ru/20221125/podmoskove-1834178246.html

московская область (подмосковье)

одинцово

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), одинцово, балашиха