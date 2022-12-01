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Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется - РИА Новости, 01.12.2022
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Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется
Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется - РИА Новости, 01.12.2022
Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность проведения переговоров по Украине еще сохраняется. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:52
2022-12-01T18:52
в мире
эммануэль макрон
россия
украина
франция
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность проведения переговоров по Украине еще сохраняется."Невозможно ли вернуться за стол переговоров и договориться о чем-то? Я считаю, что это все еще возможно", - заявил Макрон в эфире телеканала ABC News.Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Франция
18:52 01.12.2022
 
Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется

Президент Франции Макрон считает, что возможность переговоров по Украине еще сохраняется

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность проведения переговоров по Украине еще сохраняется.
"Невозможно ли вернуться за стол переговоров и договориться о чем-то? Я считаю, что это все еще возможно", - заявил Макрон в эфире телеканала ABC News.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 18:33Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Австрии призвал Россию вернуться за стол переговоров с Украиной
 
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