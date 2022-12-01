https://ria.ru/20221201/peregovory-1835696654.html

Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется

Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется - РИА Новости, 01.12.2022

Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность проведения переговоров по Украине еще сохраняется. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:52

2022-12-01T18:52

2022-12-01T18:52

в мире

эммануэль макрон

россия

украина

франция

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность проведения переговоров по Украине еще сохраняется."Невозможно ли вернуться за стол переговоров и договориться о чем-то? Я считаю, что это все еще возможно", - заявил Макрон в эфире телеканала ABC News.Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221201/peregovory-1835691010.html

россия

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция