https://ria.ru/20221201/peregovory-1835696654.html
Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется
Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется - РИА Новости, 01.12.2022
Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность проведения переговоров по Украине еще сохраняется. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:52
2022-12-01T18:52
2022-12-01T18:52
в мире
эммануэль макрон
россия
украина
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность проведения переговоров по Украине еще сохраняется."Невозможно ли вернуться за стол переговоров и договориться о чем-то? Я считаю, что это все еще возможно", - заявил Макрон в эфире телеканала ABC News.Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221201/peregovory-1835691010.html
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Франция
Макрон считает, что возможность переговоров по Украине сохраняется
Президент Франции Макрон считает, что возможность переговоров по Украине еще сохраняется