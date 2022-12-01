Глава МИД Австрии призвал Россию вернуться за стол переговоров с Украиной
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Россия должна возобновить переговоры с Украиной
© AP Photo / Theresa WeyМинистр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
© AP Photo / Theresa Wey
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что Россия должна вернуться к выполнению всех принципов ОБСЕ, прекратить военные действия на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом.
Ранее в четверг секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав "недостойными" переговоры Москвы и Киева, а до этого даже заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Москва же неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
"Мы находимся, без сомнений, перед величайшим кризисом в области политики безопасности в истории нашего поколения. Нет принципа из Заключительного Хельсинского акта, который Россия не нарушила бы в последние месяцы... Австрия продолжает с полной солидарностью поддерживать Украину, мы продолжим всеми силами поддерживать наших украинских друзей... Мое послание российскому руководству очень ясно - прекратите огонь, отведите войска с Украины без каких-либо условий и вернитесь за стол переговоров", - сказал Шалленберг, выступая в среду на заседании Совета министров ОБСЕ в польском Лодзе. Трансляция заседания ведется на официальном сайте ОБСЕ. Он добавил, что нарушение принципов Хельсинского акта "опасно и безответственно", а возвращение России к ним, по его мнению, зависит прежде всего от политической воли Москвы.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.