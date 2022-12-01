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Глава МИД Австрии призвал Россию вернуться за стол переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/peregovory-1835691010.html
Глава МИД Австрии призвал Россию вернуться за стол переговоров с Украиной
Глава МИД Австрии призвал Россию вернуться за стол переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.12.2022
Глава МИД Австрии призвал Россию вернуться за стол переговоров с Украиной
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что Россия должна вернуться к выполнению всех принципов ОБСЕ, прекратить военные действия на Украине и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:33
2022-12-01T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
александер шалленберг
россия
украина
австрия
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что Россия должна вернуться к выполнению всех принципов ОБСЕ, прекратить военные действия на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом.Ранее в четверг секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав "недостойными" переговоры Москвы и Киева, а до этого даже заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Москва же неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них."Мы находимся, без сомнений, перед величайшим кризисом в области политики безопасности в истории нашего поколения. Нет принципа из Заключительного Хельсинского акта, который Россия не нарушила бы в последние месяцы... Австрия продолжает с полной солидарностью поддерживать Украину, мы продолжим всеми силами поддерживать наших украинских друзей... Мое послание российскому руководству очень ясно - прекратите огонь, отведите войска с Украины без каких-либо условий и вернитесь за стол переговоров", - сказал Шалленберг, выступая в среду на заседании Совета министров ОБСЕ в польском Лодзе. Трансляция заседания ведется на официальном сайте ОБСЕ. Он добавил, что нарушение принципов Хельсинского акта "опасно и безответственно", а возвращение России к ним, по его мнению, зависит прежде всего от политической воли Москвы.Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835682318.html
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в мире, александер шалленберг, россия, украина, австрия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александер Шалленберг, Россия, Украина, Австрия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:33 01.12.2022
 
Глава МИД Австрии призвал Россию вернуться за стол переговоров с Украиной

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Россия должна возобновить переговоры с Украиной

© AP Photo / Theresa WeyМинистр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Theresa Wey
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что Россия должна вернуться к выполнению всех принципов ОБСЕ, прекратить военные действия на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом.
Ранее в четверг секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал уничтожить Россию, назвав "недостойными" переговоры Москвы и Киева, а до этого даже заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Москва же неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 18:12Специальная военная операция на Украине
Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию
"Мы находимся, без сомнений, перед величайшим кризисом в области политики безопасности в истории нашего поколения. Нет принципа из Заключительного Хельсинского акта, который Россия не нарушила бы в последние месяцы... Австрия продолжает с полной солидарностью поддерживать Украину, мы продолжим всеми силами поддерживать наших украинских друзей... Мое послание российскому руководству очень ясно - прекратите огонь, отведите войска с Украины без каких-либо условий и вернитесь за стол переговоров", - сказал Шалленберг, выступая в среду на заседании Совета министров ОБСЕ в польском Лодзе. Трансляция заседания ведется на официальном сайте ОБСЕ. Он добавил, что нарушение принципов Хельсинского акта "опасно и безответственно", а возвращение России к ним, по его мнению, зависит прежде всего от политической воли Москвы.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Флаг России и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 12:25Специальная военная операция на Украине
Кремль ожидает готовности Киева обсуждать уже озвученные Россией требования
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександер ШалленбергРоссияУкраинаАвстрияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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