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ФРГ предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.12.2022
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ФРГ предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь ЗРК Patriot
ФРГ предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.12.2022
ФРГ предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь ЗРК Patriot
Германия предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь пусковых установок своих зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил министр национальной... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:23
2022-12-01T12:23
в мире
мариуш блащак
кристина ламбрехт
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Германия предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь пусковых установок своих зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО "поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил".
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в мире, мариуш блащак, кристина ламбрехт, матеуш моравецкий, украина, россия, польша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), германия
В мире, Мариуш Блащак, Кристина Ламбрехт, Матеуш Моравецкий, Украина, Россия, Польша, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Германия
12:23 01.12.2022
 
ФРГ предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь ЗРК Patriot

Германия предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь установок ЗРК Patriot

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Германия предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь пусковых установок своих зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Германия говорит о восьми пусковых установках системы Patriot", - сказал он, выступая в четверг в сейме страны.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО "поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил".
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В миреМариуш БлащакКристина ЛамбрехтМатеуш МоравецкийУкраинаРоссияПольшаНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Германия
 
 
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