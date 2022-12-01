https://ria.ru/20221201/partnerstvo-1835717721.html

Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии

Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2022

Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил готовность помогать в развитии партнёрства между Ростовской областью и регионами Белоруссии, сообщает РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:15

2022-12-01T20:15

2022-12-01T20:15

союзное государство

белоруссия

ростовская область

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил готовность помогать в развитии партнёрства между Ростовской областью и регионами Белоруссии, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства по итогам встречи госсекретаря с губернатором региона Василием Голубевым."Два национальных лидера, президенты Российской Федерации и Республики Беларусь, уделяют большое внимание межрегиональному сотрудничеству наших стран. В рамках Союзного государства для этого тоже создаются все условия", - подчеркнул Мезенцев.В свою очередь, губернатор отметил, что он с официальной делегацией области совсем недавно побывал в Белоруссии. "Провели ряд продуктивных встреч – с президентом, премьер-министром страны, с соотечественниками, подписали обновлённое соглашение о сотрудничестве. Есть неплохие наработки, и сейчас мы их конкретизируем в дорожной карте", - сообщил Голубев.

https://ria.ru/20221025/deti-1826870394.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, ростовская область