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Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии
Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2022
Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил готовность помогать в развитии партнёрства между Ростовской областью и регионами Белоруссии, сообщает РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:15
2022-12-01T20:15
2022-12-01T20:15
союзное государство
белоруссия
ростовская область
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил готовность помогать в развитии партнёрства между Ростовской областью и регионами Белоруссии, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства по итогам встречи госсекретаря с губернатором региона Василием Голубевым."Два национальных лидера, президенты Российской Федерации и Республики Беларусь, уделяют большое внимание межрегиональному сотрудничеству наших стран. В рамках Союзного государства для этого тоже создаются все условия", - подчеркнул Мезенцев.В свою очередь, губернатор отметил, что он с официальной делегацией области совсем недавно побывал в Белоруссии. "Провели ряд продуктивных встреч – с президентом, премьер-министром страны, с соотечественниками, подписали обновлённое соглашение о сотрудничестве. Есть неплохие наработки, и сейчас мы их конкретизируем в дорожной карте", - сообщил Голубев.
https://ria.ru/20221025/deti-1826870394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, ростовская область
Союзное государство, Белоруссия, Ростовская область