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Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2022
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Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии
Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2022
Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил готовность помогать в развитии партнёрства между Ростовской областью и регионами Белоруссии, сообщает РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:15
2022-12-01T20:15
союзное государство
белоруссия
ростовская область
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил готовность помогать в развитии партнёрства между Ростовской областью и регионами Белоруссии, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства по итогам встречи госсекретаря с губернатором региона Василием Голубевым."Два национальных лидера, президенты Российской Федерации и Республики Беларусь, уделяют большое внимание межрегиональному сотрудничеству наших стран. В рамках Союзного государства для этого тоже создаются все условия", - подчеркнул Мезенцев.В свою очередь, губернатор отметил, что он с официальной делегацией области совсем недавно побывал в Белоруссии. "Провели ряд продуктивных встреч – с президентом, премьер-министром страны, с соотечественниками, подписали обновлённое соглашение о сотрудничестве. Есть неплохие наработки, и сейчас мы их конкретизируем в дорожной карте", - сообщил Голубев.
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белоруссия, ростовская область
Союзное государство, Белоруссия, Ростовская область
20:15 01.12.2022
 

Мезенцев поддержал партнерство Ростовской области с регионами Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкГоссекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил готовность помогать в развитии партнёрства между Ростовской областью и регионами Белоруссии, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства по итогам встречи госсекретаря с губернатором региона Василием Голубевым.
"Два национальных лидера, президенты Российской Федерации и Республики Беларусь, уделяют большое внимание межрегиональному сотрудничеству наших стран. В рамках Союзного государства для этого тоже создаются все условия", - подчеркнул Мезенцев.
В свою очередь, губернатор отметил, что он с официальной делегацией области совсем недавно побывал в Белоруссии.
"Провели ряд продуктивных встреч – с президентом, премьер-министром страны, с соотечественниками, подписали обновлённое соглашение о сотрудничестве. Есть неплохие наработки, и сейчас мы их конкретизируем в дорожной карте", - сообщил Голубев.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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