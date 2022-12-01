https://ria.ru/20221201/oruzhie-1835677523.html

Среди населения ЕС падает поддержка поставок оружия Украине, показал опрос

Среди населения ЕС падает поддержка поставок оружия Украине, показал опрос - РИА Новости, 01.12.2022

Среди населения ЕС падает поддержка поставок оружия Украине, показал опрос

Жители Европы, особенно Франции, Бельгии, Нидерландов и Германии, все меньше хотят видеть свои страны участвующими в поставках оружия Киеву, показывают... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:00

2022-12-01T18:00

2022-12-01T18:47

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БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. Жители Европы, особенно Франции, Бельгии, Нидерландов и Германии, все меньше хотят видеть свои страны участвующими в поставках оружия Киеву, показывают результаты опроса немецкого фонда Bertelsmann Stiftung.Еще в марте 56% граждан Евросоюза приветствовали отправку военной техники Украине, а к сентябрю этот показатель упал до 50%.Больше всего в необходимости поставок разуверились во Франции (с 67% до 54%), Бельгии (с 60% до 48%), Нидерландах (с 67% до 57%), Испании (с 66% до 57%) и Германии (с 57% до 48%).В Италии с самого начала конфликта отправка оружия одобрялась меньшинством населения (39%), а сейчас показатель упал до 36%. В Польше же — непосредственном соседе Украины — вырос с 75% до 76%.При этом поддержка Киева по другим вопросам растет, как показал опрос. В частности, большинство опрошенных европейцев все еще выступают за прием Украины в члены ЕС. Однако в Германии данный показатель составляет 55% по сравнению с 61% в марте.В опросе участвовали 13 тысяч жителей из 27 стран Евросоюза в сентябре. Максимальная погрешность составляет один процент.Глава ведомства Сергей Лавров во время выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что страны Запада, поддерживающие Киев, становятся стороной конфликта. Он также подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что накачивание Киева военной техникой со стороны США и их союзников по НАТО не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221201/frantsiya-1835490296.html

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

https://ria.ru/20221201/pvo-1835437281.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, германия, евросоюз, европа, оружие, испания, нидерланды, бельгия, франция, италия, польша