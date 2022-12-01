https://ria.ru/20221201/nakzaniya-1835444785.html
Украинский пленный рассказал о наказаниях в рядах ВСУ
Украинский пленный рассказал о наказаниях в рядах ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
Украинский пленный рассказал о наказаниях в рядах ВСУ
Украинское командование дисциплинарно наказывает подразделения мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы, рассказал РИА... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T06:17
2022-12-01T06:17
2022-12-01T06:23
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Украинское командование дисциплинарно наказывает подразделения мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы, рассказал РИА Новости пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко.Как рассказал мобилизованный, его подразделение с апреля 2022 на протяжении нескольких месяцев несло службу в Харьковской области в глубоком тылу. Но после нескольких конфликтов с применением оружия и неосторожным обращением с боеприпасами отдельных военнослужащих командование в ноябре отправило всю роту 125-го батальона ТРО в ЛНР на участок фронта вдоль трассы "Сватово-Кременная"."В нашей бригаде произошло (происшествие – ред.). Один парень, то ли "по пьяни", не справился с гранатой, хотел рыбу половить… Не справился с гранатой – руку оторвало, это ЧП для командиров. Второй случай – ребята на посту что-то между собой не поделили. Один из них был сидевший. И он другому пустил короткую очередь (из автомата – ред.)", - сказал Лазаренко о причинах дисциплинарного наказания его роты.По его словам, после этих случаев комбат 125-го батальона приказал отправить весь личный состав на передовые позиции к 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде украинских войск. Лазаренко и сослуживцы рыли блиндажи и окопы на переднем крае, нередко попадая под артиллерийский обстрел российских войск."Мы ходим, копаем им (95-бригаде –ред.) блиндажи. Привозят нас на трое суток, потом забирают. Везут на "Урале" с бревнами и со всем (строительным материалом – ред.), человек по двадцать – тридцать", - сказал пленный.Во время оборудования очередных позиций 27 ноября Лазаренко и его сослуживец Ульянов без оружия отправились за водой и материалами для укрытий, но попали под огонь артиллерии ВС РФ. Бойцы тероброны ошиблись направлением движения и в результате попали в плен к российским военным.
https://ria.ru/20221201/voennoplennyy-1835443423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
06:17 01.12.2022 (обновлено: 06:23 01.12.2022)
Украинский пленный рассказал о наказаниях в рядах ВСУ
Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ наказывает солдат рытьем окопов
ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Украинское командование дисциплинарно наказывает подразделения мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы, рассказал РИА Новости пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко.
Как рассказал мобилизованный, его подразделение с апреля 2022 на протяжении нескольких месяцев несло службу в Харьковской области
в глубоком тылу. Но после нескольких конфликтов с применением оружия и неосторожным обращением с боеприпасами отдельных военнослужащих командование в ноябре отправило всю роту 125-го батальона ТРО в ЛНР
на участок фронта вдоль трассы "Сватово-Кременная".
"В нашей бригаде произошло (происшествие – ред.). Один парень, то ли "по пьяни", не справился с гранатой, хотел рыбу половить… Не справился с гранатой – руку оторвало, это ЧП для командиров. Второй случай – ребята на посту что-то между собой не поделили. Один из них был сидевший. И он другому пустил короткую очередь (из автомата – ред.)", - сказал Лазаренко о причинах дисциплинарного наказания его роты.
По его словам, после этих случаев комбат 125-го батальона приказал отправить весь личный состав на передовые позиции к 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде украинских войск. Лазаренко и сослуживцы рыли блиндажи и окопы на переднем крае, нередко попадая под артиллерийский обстрел российских войск.
"Мы ходим, копаем им (95-бригаде –ред.) блиндажи. Привозят нас на трое суток, потом забирают. Везут на "Урале" с бревнами и со всем (строительным материалом – ред.), человек по двадцать – тридцать", - сказал пленный.
Во время оборудования очередных позиций 27 ноября Лазаренко и его сослуживец Ульянов без оружия отправились за водой и материалами для укрытий, но попали под огонь артиллерии ВС РФ
. Бойцы тероброны ошиблись направлением движения и в результате попали в плен к российским военным.