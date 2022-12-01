https://ria.ru/20221201/nakzaniya-1835444785.html

Украинский пленный рассказал о наказаниях в рядах ВСУ

Украинский пленный рассказал о наказаниях в рядах ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022

Украинский пленный рассказал о наказаниях в рядах ВСУ

Украинское командование дисциплинарно наказывает подразделения мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы, рассказал РИА... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T06:17

2022-12-01T06:17

2022-12-01T06:23

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Украинское командование дисциплинарно наказывает подразделения мобилизованных их отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы, рассказал РИА Новости пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко.Как рассказал мобилизованный, его подразделение с апреля 2022 на протяжении нескольких месяцев несло службу в Харьковской области в глубоком тылу. Но после нескольких конфликтов с применением оружия и неосторожным обращением с боеприпасами отдельных военнослужащих командование в ноябре отправило всю роту 125-го батальона ТРО в ЛНР на участок фронта вдоль трассы "Сватово-Кременная"."В нашей бригаде произошло (происшествие – ред.). Один парень, то ли "по пьяни", не справился с гранатой, хотел рыбу половить… Не справился с гранатой – руку оторвало, это ЧП для командиров. Второй случай – ребята на посту что-то между собой не поделили. Один из них был сидевший. И он другому пустил короткую очередь (из автомата – ред.)", - сказал Лазаренко о причинах дисциплинарного наказания его роты.По его словам, после этих случаев комбат 125-го батальона приказал отправить весь личный состав на передовые позиции к 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде украинских войск. Лазаренко и сослуживцы рыли блиндажи и окопы на переднем крае, нередко попадая под артиллерийский обстрел российских войск."Мы ходим, копаем им (95-бригаде –ред.) блиндажи. Привозят нас на трое суток, потом забирают. Везут на "Урале" с бревнами и со всем (строительным материалом – ред.), человек по двадцать – тридцать", - сказал пленный.Во время оборудования очередных позиций 27 ноября Лазаренко и его сослуживец Ульянов без оружия отправились за водой и материалами для укрытий, но попали под огонь артиллерии ВС РФ. Бойцы тероброны ошиблись направлением движения и в результате попали в плен к российским военным.

https://ria.ru/20221201/voennoplennyy-1835443423.html

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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф