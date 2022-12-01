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Минцифры: телефонные мошенники, атаковавшие Россию, учат иностранные языки - РИА Новости, 01.12.2022
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Минцифры: телефонные мошенники, атаковавшие Россию, учат иностранные языки
Минцифры: телефонные мошенники, атаковавшие Россию, учат иностранные языки - РИА Новости, 01.12.2022
Минцифры: телефонные мошенники, атаковавшие Россию, учат иностранные языки
Телефонные мошенники, находящиеся в Европе и атаковавшие РФ, начинают учить иностранные языки и "дерусифицировать" свой бизнес, тем самым пиля сук, на котором... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:46
2022-12-01T18:46
технологии
андрей липов
станислав кузнецов
европа
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сбер
днепр (город)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Телефонные мошенники, находящиеся в Европе и атаковавшие РФ, начинают учить иностранные языки и "дерусифицировать" свой бизнес, тем самым пиля сук, на котором сидят, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин.В конце октября Бенгин заявлял, что Минцифры РФ фиксирует падение числа случаев телефонного мошенничества с августа, в зависимости от источника статистики их число упало на величины от 40% до 200%. По его словам, такое радикальное снижение произошло по двум причинам: взаимодействие крупных мобильных операторов между собой, а также активная борьба с мошенниками силовых ведомств."Когда мы бьем по каком-то слабому месту, они точно также занимаются "дерусификацией" своих схем заработка и "дерусификацией" бизнеса. Мы например, знаем, что колл-центры, о которых все знают, сейчас учат иностранные языки. Мне кажется, что они пилят сук, на котором сидят. Потому что одно дело "работать" по России, когда мы не можем до них дотянуться, а другое дело - по европейцам, когда они же и находятся в Европе. Мы видим эту тенденцию - они "дерусифицируют" свои доходы", - сказал Бенген во время выступления на форуме Antifraud Russia 2022.Также в конце октября глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил, что система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников использовать технологии подмены номера, заработает в России в следующем году.В начале апреля зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости заявил, что мошеннические колл-центры сворачивают деятельность в своей "столице" Днепре (бывший Днепропетровск), набор "работников" теперь идет во Львове, Запорожье, Одессе и Баку, масштаб которого можно объяснить тесными связями злоумышленников со спецслужбами Украины.
https://ria.ru/20221201/moshennikov-1835505800.html
https://ria.ru/20221006/moshennichestvo-1821931695.html
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технологии, андрей липов, станислав кузнецов, европа, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сбер, днепр (город)
Технологии, Андрей Липов, Станислав Кузнецов, Европа, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Сбер, Днепр (город)
18:46 01.12.2022
 
Минцифры: телефонные мошенники, атаковавшие Россию, учат иностранные языки

Минцифры: телефонные мошенники, атаковавшие Россию, учат языки и "дерусифицируют" бизнес

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСиловики нашли брошенный колл-центр телефонных мошенников
Силовики нашли брошенный колл-центр телефонных мошенников - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости
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Силовики нашли брошенный колл-центр телефонных мошенников. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Телефонные мошенники, находящиеся в Европе и атаковавшие РФ, начинают учить иностранные языки и "дерусифицировать" свой бизнес, тем самым пиля сук, на котором сидят, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин.
В конце октября Бенгин заявлял, что Минцифры РФ фиксирует падение числа случаев телефонного мошенничества с августа, в зависимости от источника статистики их число упало на величины от 40% до 200%. По его словам, такое радикальное снижение произошло по двум причинам: взаимодействие крупных мобильных операторов между собой, а также активная борьба с мошенниками силовых ведомств.
Телефон - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 12:03
ФСБ рассказала о телефонных мошенниках, выдающих себя за ее сотрудников
"Когда мы бьем по каком-то слабому месту, они точно также занимаются "дерусификацией" своих схем заработка и "дерусификацией" бизнеса. Мы например, знаем, что колл-центры, о которых все знают, сейчас учат иностранные языки. Мне кажется, что они пилят сук, на котором сидят. Потому что одно дело "работать" по России, когда мы не можем до них дотянуться, а другое дело - по европейцам, когда они же и находятся в Европе. Мы видим эту тенденцию - они "дерусифицируют" свои доходы", - сказал Бенген во время выступления на форуме Antifraud Russia 2022.
Также в конце октября глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил, что система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников использовать технологии подмены номера, заработает в России в следующем году.
В начале апреля зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости заявил, что мошеннические колл-центры сворачивают деятельность в своей "столице" Днепре (бывший Днепропетровск), набор "работников" теперь идет во Львове, Запорожье, Одессе и Баку, масштаб которого можно объяснить тесными связями злоумышленников со спецслужбами Украины.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 12:26
Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник
 
ТехнологииАндрей ЛиповСтанислав КузнецовЕвропаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СберДнепр (город)
 
 
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