https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835492468.html

Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти

Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти - РИА Новости, 01.12.2022

Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти

Парламентская фракция оппозиционной в Молдавии партии "Шор" обвинила правящее большинство в узурпации власти и в знак протеста продолжила бойкотировать... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:30

2022-12-01T11:30

2022-12-01T11:30

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КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Парламентская фракция оппозиционной в Молдавии партии "Шор" обвинила правящее большинство в узурпации власти и в знак протеста продолжила бойкотировать заседание законодательного собрания, сообщает в четверг пресс-служба политсилы.Депутаты от партии "Шор", которая проводит антиправительственные акции протеста в Кишиневе, бойкотируют заседания парламента с середины сентября."Мы продолжаем свой бойкот, считаем, что нахождение в парламенте рядом с пропрезидентской партией ("Действие и солидарность") сделает нас соучастниками процесса узурпации власти в государстве. Законодательные акты принимаются с многочисленными отклонениями от законодательной процедуры. В то же время законодатели от правящей партии маргинализируют парламентскую оппозицию и необоснованно блокируют любые инициативы, направленные на улучшение жизни граждан", - говорится в заявлении политформирования.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии инициировала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. В сентябре политика перевели под домашний арест, затем ее отпустили под подписку о невыезде, однако прокуроры опротестовали это решение и она снова была помещена под домашний арест. Под арестом также находятся еще несколько членов политформирования.Руководство партии расценило действия властей как политическое преследование оппозиции. Кроме представителей партии "Шор", возбуждены уголовные дела и в отношении членов Партии социалистов, под домашним арестом находился экс-президент страны Игорь Додон, в ноябре Высшая судебная палата изменила ему меру пресечения на судебный надзор (аналог подписки о невыезде).Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Лидер партии "Шор" Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.

https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833616890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/moldaviya-1835325390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, марина таубер, игорь додон, илан шор, россия, кишинев, молдавия