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Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти - РИА Новости, 01.12.2022
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Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти
Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти - РИА Новости, 01.12.2022
Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти
Парламентская фракция оппозиционной в Молдавии партии "Шор" обвинила правящее большинство в узурпации власти и в знак протеста продолжила бойкотировать... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:30
2022-12-01T11:30
в мире
марина таубер
игорь додон
илан шор
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Парламентская фракция оппозиционной в Молдавии партии "Шор" обвинила правящее большинство в узурпации власти и в знак протеста продолжила бойкотировать заседание законодательного собрания, сообщает в четверг пресс-служба политсилы.Депутаты от партии "Шор", которая проводит антиправительственные акции протеста в Кишиневе, бойкотируют заседания парламента с середины сентября."Мы продолжаем свой бойкот, считаем, что нахождение в парламенте рядом с пропрезидентской партией ("Действие и солидарность") сделает нас соучастниками процесса узурпации власти в государстве. Законодательные акты принимаются с многочисленными отклонениями от законодательной процедуры. В то же время законодатели от правящей партии маргинализируют парламентскую оппозицию и необоснованно блокируют любые инициативы, направленные на улучшение жизни граждан", - говорится в заявлении политформирования.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии инициировала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. В сентябре политика перевели под домашний арест, затем ее отпустили под подписку о невыезде, однако прокуроры опротестовали это решение и она снова была помещена под домашний арест. Под арестом также находятся еще несколько членов политформирования.Руководство партии расценило действия властей как политическое преследование оппозиции. Кроме представителей партии "Шор", возбуждены уголовные дела и в отношении членов Партии социалистов, под домашним арестом находился экс-президент страны Игорь Додон, в ноябре Высшая судебная палата изменила ему меру пресечения на судебный надзор (аналог подписки о невыезде).Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Лидер партии "Шор" Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833616890.html
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в мире, марина таубер, игорь додон, илан шор, россия, кишинев, молдавия
В мире, Марина Таубер, Игорь Додон, Илан Шор, Россия, Кишинев, Молдавия
11:30 01.12.2022
 
Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" обвинила правящее большинство в узурпации власти

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Парламентская фракция оппозиционной в Молдавии партии "Шор" обвинила правящее большинство в узурпации власти и в знак протеста продолжила бойкотировать заседание законодательного собрания, сообщает в четверг пресс-служба политсилы.
Депутаты от партии "Шор", которая проводит антиправительственные акции протеста в Кишиневе, бойкотируют заседания парламента с середины сентября.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 12:46
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в провоцировании энергокризиса
"Мы продолжаем свой бойкот, считаем, что нахождение в парламенте рядом с пропрезидентской партией ("Действие и солидарность") сделает нас соучастниками процесса узурпации власти в государстве. Законодательные акты принимаются с многочисленными отклонениями от законодательной процедуры. В то же время законодатели от правящей партии маргинализируют парламентскую оппозицию и необоснованно блокируют любые инициативы, направленные на улучшение жизни граждан", - говорится в заявлении политформирования.
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии инициировала обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. В сентябре политика перевели под домашний арест, затем ее отпустили под подписку о невыезде, однако прокуроры опротестовали это решение и она снова была помещена под домашний арест. Под арестом также находятся еще несколько членов политформирования.
Руководство партии расценило действия властей как политическое преследование оппозиции. Кроме представителей партии "Шор", возбуждены уголовные дела и в отношении членов Партии социалистов, под домашним арестом находился экс-президент страны Игорь Додон, в ноябре Высшая судебная палата изменила ему меру пресечения на судебный надзор (аналог подписки о невыезде).
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Лидер партии "Шор" Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 16:02В мире
МИД РФ: ситуация в Молдавии идет по украинскому сценарию
 
В миреМарина ТауберИгорь ДодонИлан ШорРоссияКишиневМолдавия
 
 
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