https://ria.ru/20221201/magadan-1835509462.html

В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов

В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов - РИА Новости, 01.12.2022

В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов

Спасатели прибыли в аэропорт Магадана, чтобы помочь с размещением пассажирам, не улетевшим из-за циклона, сообщили в ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:47

2022-12-01T12:47

2022-12-01T12:47

туризм

магадан

россия

аэропорт

авиарейсы

пассажиры

погода

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735420793_123:0:900:437_1920x0_80_0_0_3f086eb3e328c4097b1d564a77811fc2.jpg

МАГАДАН, 1 дек — РИА Новости. Спасатели прибыли в аэропорт Магадана, чтобы помочь с размещением пассажирам, не улетевшим из-за циклона, сообщили в ГУМЧС России по региону."Восемь внутренних рейсов перенесены до улучшения погодных условий в аэропортах вылета и прибытия. Работает оперативная группа Главного управления для контроля за размещением людей и своевременным реагированием на изменение ситуации", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что все пассажиры, которые остались в здании аэровокзала, обеспечены горячим питанием. Более двухсот человек, нуждающихся в жилье, разместили в гостиницах.Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное вторые сутки находятся без электричества, налипание снега на провода привело к нарушению электроснабжения. Задержаны многие авиарейсы, частично остановлено междугороднее автобусное сообщение. Закрыты несколько региональных дорог. Все службы мэрии Магадана приведены в режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20221129/vladivostok-1834939955.html

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

магадан, россия, аэропорт, авиарейсы, пассажиры, погода, новости - туризм, туризм