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В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
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В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов
В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов - РИА Новости, 01.12.2022
В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов
Спасатели прибыли в аэропорт Магадана, чтобы помочь с размещением пассажирам, не улетевшим из-за циклона, сообщили в ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:47
2022-12-01T12:47
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МАГАДАН, 1 дек — РИА Новости. Спасатели прибыли в аэропорт Магадана, чтобы помочь с размещением пассажирам, не улетевшим из-за циклона, сообщили в ГУМЧС России по региону."Восемь внутренних рейсов перенесены до улучшения погодных условий в аэропортах вылета и прибытия. Работает оперативная группа Главного управления для контроля за размещением людей и своевременным реагированием на изменение ситуации", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что все пассажиры, которые остались в здании аэровокзала, обеспечены горячим питанием. Более двухсот человек, нуждающихся в жилье, разместили в гостиницах.Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное вторые сутки находятся без электричества, налипание снега на провода привело к нарушению электроснабжения. Задержаны многие авиарейсы, частично остановлено междугороднее автобусное сообщение. Закрыты несколько региональных дорог. Все службы мэрии Магадана приведены в режим повышенной готовности.
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магадан, россия, аэропорт, авиарейсы, пассажиры, погода, новости - туризм, туризм
Туризм, Магадан, Россия, Аэропорт, авиарейсы, пассажиры, Погода, Новости - Туризм, Туризм
12:47 01.12.2022
 
В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов

В Магадане спасатели помогают разместить сотни пассажиров отмененных из-за циклона рейсов

© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Международный аэропорт Магадан
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МАГАДАН, 1 дек — РИА Новости. Спасатели прибыли в аэропорт Магадана, чтобы помочь с размещением пассажирам, не улетевшим из-за циклона, сообщили в ГУМЧС России по региону.
"Восемь внутренних рейсов перенесены до улучшения погодных условий в аэропортах вылета и прибытия. Работает оперативная группа Главного управления для контроля за размещением людей и своевременным реагированием на изменение ситуации", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что все пассажиры, которые остались в здании аэровокзала, обеспечены горячим питанием. Более двухсот человек, нуждающихся в жилье, разместили в гостиницах.
Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное вторые сутки находятся без электричества, налипание снега на провода привело к нарушению электроснабжения. Задержаны многие авиарейсы, частично остановлено междугороднее автобусное сообщение. Закрыты несколько региональных дорог. Все службы мэрии Магадана приведены в режим повышенной готовности.
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