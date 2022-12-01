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В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов
В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов - РИА Новости, 01.12.2022
В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов
Спасатели прибыли в аэропорт Магадана, чтобы помочь с размещением пассажирам, не улетевшим из-за циклона, сообщили в ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:47
2022-12-01T12:47
2022-12-01T12:47
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МАГАДАН, 1 дек — РИА Новости. Спасатели прибыли в аэропорт Магадана, чтобы помочь с размещением пассажирам, не улетевшим из-за циклона, сообщили в ГУМЧС России по региону."Восемь внутренних рейсов перенесены до улучшения погодных условий в аэропортах вылета и прибытия. Работает оперативная группа Главного управления для контроля за размещением людей и своевременным реагированием на изменение ситуации", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что все пассажиры, которые остались в здании аэровокзала, обеспечены горячим питанием. Более двухсот человек, нуждающихся в жилье, разместили в гостиницах.Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное вторые сутки находятся без электричества, налипание снега на провода привело к нарушению электроснабжения. Задержаны многие авиарейсы, частично остановлено междугороднее автобусное сообщение. Закрыты несколько региональных дорог. Все службы мэрии Магадана приведены в режим повышенной готовности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магадан, россия, аэропорт, авиарейсы, пассажиры, погода, новости - туризм, туризм
Туризм, Магадан, Россия, Аэропорт, авиарейсы, пассажиры, Погода, Новости - Туризм, Туризм
В Магадан прибыли спасатели для помощи авиапассажирам отмененных рейсов
В Магадане спасатели помогают разместить сотни пассажиров отмененных из-за циклона рейсов