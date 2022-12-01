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Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину
Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину
Россия будет бороться за то, чтобы люди, продвигающие человеконенавистническую идеологию на Украине и в Европе, отошли от дел, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:40
2022-12-01T13:07
сергей лавров
украина
европа
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия будет бороться за то, чтобы люди, продвигающие человеконенавистническую идеологию на Украине и в Европе, отошли от дел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, если европейская дипломатия, "пафосно призывая защищать Украину" и обосновывая это тем, что та "отстаивает европейские ценности", под этим понимает то, что в реальности продвигает Киев, "то нам не надо с такой дипломатией иметь ничего общего"."Мы будем бороться за то, чтобы эта дипломатия поскорее прекратилась и чтобы люди, которые такую ненавистническую политику проводят &lt;...&gt;, чтобы эти люди все-таки отошли от дел", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html
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Лавров о борьбе с ненавистнической политикой Запада
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сергей лавров, украина, европа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Сергей Лавров, Украина, Европа, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
12:40 01.12.2022 (обновлено: 13:07 01.12.2022)
 
Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину

Ларов: Россия будет бороться, чтобы продвигающие ненавистническую политику отошли от дел

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия будет бороться за то, чтобы люди, продвигающие человеконенавистническую идеологию на Украине и в Европе, отошли от дел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, если европейская дипломатия, "пафосно призывая защищать Украину" и обосновывая это тем, что та "отстаивает европейские ценности", под этим понимает то, что в реальности продвигает Киев, "то нам не надо с такой дипломатией иметь ничего общего".
"Мы будем бороться за то, чтобы эта дипломатия поскорее прекратилась и чтобы люди, которые такую ненавистническую политику проводят <...>, чтобы эти люди все-таки отошли от дел", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
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