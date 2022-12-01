https://ria.ru/20221201/lavrov-1835524319.html

Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину

Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров раскритиковал призывы Запада защищать Украину

Россия будет бороться за то, чтобы люди, продвигающие человеконенавистническую идеологию на Украине и в Европе, отошли от дел, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:40

2022-12-01T12:40

2022-12-01T13:07

сергей лавров

украина

европа

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия будет бороться за то, чтобы люди, продвигающие человеконенавистническую идеологию на Украине и в Европе, отошли от дел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, если европейская дипломатия, "пафосно призывая защищать Украину" и обосновывая это тем, что та "отстаивает европейские ценности", под этим понимает то, что в реальности продвигает Киев, "то нам не надо с такой дипломатией иметь ничего общего"."Мы будем бороться за то, чтобы эта дипломатия поскорее прекратилась и чтобы люди, которые такую ненавистническую политику проводят <...>, чтобы эти люди все-таки отошли от дел", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

украина

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, украина, европа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика