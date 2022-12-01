https://ria.ru/20221201/kurdyumovka-1835691192.html
Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР
Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР - РИА Новости, 01.12.2022
Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР
Российские Вооруженные силы взяли под контроль поселок городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:34
2022-12-01T18:34
2022-12-01T19:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
горловка
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы взяли под контроль поселок городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны.Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, освобождение Курдюмовки позволяет перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка — Артемовск. Он отметил, что в том числе по этой причине ВСУ оказывали в этих населенных пунктах "ожесточенное сопротивление" и бои здесь проходили тяжело.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/marinka-1835223674.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, горловка, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Горловка, Артемовск, Вооруженные силы Украины
18:34 01.12.2022 (обновлено: 19:36 01.12.2022)
Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР
Минобороны сообщило о полном освобождении российскими войсками Курдюмовки в ДНР