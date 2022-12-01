https://ria.ru/20221201/kurdyumovka-1835691192.html

Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР

Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР - РИА Новости, 01.12.2022

Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР

Российские Вооруженные силы взяли под контроль поселок городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:34

2022-12-01T18:34

2022-12-01T19:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

горловка

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы взяли под контроль поселок городского типа Курдюмовка на территории Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны.Накануне сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, освобождение Курдюмовки позволяет перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка — Артемовск. Он отметил, что в том числе по этой причине ВСУ оказывали в этих населенных пунктах "ожесточенное сопротивление" и бои здесь проходили тяжело.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/marinka-1835223674.html

донецкая народная республика

россия

горловка

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, горловка, артемовск, вооруженные силы украины