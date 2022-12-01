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Отменить русскую культуру в Европе невозможно, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221201/kultura-1835571953.html
Отменить русскую культуру в Европе невозможно, заявил Лавров
Отменить русскую культуру в Европе невозможно, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Отменить русскую культуру в Европе невозможно, заявил Лавров
Отменить русскую культуру в Европе невозможно, она неподвластна евробюрократам, пытающимся стимулировать антироссийские настроения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:29
2022-12-01T14:29
культура
сергей лавров
сша
европа
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культура
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Отменить русскую культуру в Европе невозможно, она неподвластна евробюрократам, пытающимся стимулировать антироссийские настроения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с РФ, со своей родиной, кто бережет язык, кто воспитывает на своем языке детей, внуков, старается продвигать взаимопроникновение культур... Русские сейчас в современной Европе несли нашу культуру, обогащали те страны, в которых они оказались", - сказал Лавров на пресс-конференции, обращаясь к соотечественникам."Эту культуру отменить невозможно, она неподвластна никаким Боррелям и прочим бюрократам, пытающимся стимулировать русофобские настроения, пытающимся подзуживать обычное население, ну просто дискриминировать русских", - добавил министр.Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила в интервью РИА Новости, что в США с глубоким уважением относятся к русской культуре, несмотря на то, что ряд мероприятий с артистами из России были отменены площадками, где они собирались выступать, речи об "отмене" русской культуры в США не идет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/lavrov-1835549667.html
https://ria.ru/20221130/kultura-1835228917.html
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сергей лавров, сша, европа, россия, культура
Культура, Сергей Лавров, США, Европа, Россия, Культура
14:29 01.12.2022
 
Отменить русскую культуру в Европе невозможно, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что русская культура неподвластна евробюрократам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Отменить русскую культуру в Европе невозможно, она неподвластна евробюрократам, пытающимся стимулировать антироссийские настроения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с РФ, со своей родиной, кто бережет язык, кто воспитывает на своем языке детей, внуков, старается продвигать взаимопроникновение культур... Русские сейчас в современной Европе несли нашу культуру, обогащали те страны, в которых они оказались", - сказал Лавров на пресс-конференции, обращаясь к соотечественникам.
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"Эту культуру отменить невозможно, она неподвластна никаким Боррелям и прочим бюрократам, пытающимся стимулировать русофобские настроения, пытающимся подзуживать обычное население, ну просто дискриминировать русских", - добавил министр.
Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила в интервью РИА Новости, что в США с глубоким уважением относятся к русской культуре, несмотря на то, что ряд мероприятий с артистами из России были отменены площадками, где они собирались выступать, речи об "отмене" русской культуры в США не идет.
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КультураСергей ЛавровСШАЕвропаРоссияКультура
 
 
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