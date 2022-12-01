https://ria.ru/20221201/kultura-1835571953.html

Отменить русскую культуру в Европе невозможно, заявил Лавров

Отменить русскую культуру в Европе невозможно, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Отменить русскую культуру в Европе невозможно, заявил Лавров

Отменить русскую культуру в Европе невозможно, она неподвластна евробюрократам, пытающимся стимулировать антироссийские настроения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:29

2022-12-01T14:29

2022-12-01T14:29

культура

сергей лавров

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европа

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культура

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Отменить русскую культуру в Европе невозможно, она неподвластна евробюрократам, пытающимся стимулировать антироссийские настроения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с РФ, со своей родиной, кто бережет язык, кто воспитывает на своем языке детей, внуков, старается продвигать взаимопроникновение культур... Русские сейчас в современной Европе несли нашу культуру, обогащали те страны, в которых они оказались", - сказал Лавров на пресс-конференции, обращаясь к соотечественникам."Эту культуру отменить невозможно, она неподвластна никаким Боррелям и прочим бюрократам, пытающимся стимулировать русофобские настроения, пытающимся подзуживать обычное население, ну просто дискриминировать русских", - добавил министр.Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила в интервью РИА Новости, что в США с глубоким уважением относятся к русской культуре, несмотря на то, что ряд мероприятий с артистами из России были отменены площадками, где они собирались выступать, речи об "отмене" русской культуры в США не идет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/lavrov-1835549667.html

https://ria.ru/20221130/kultura-1835228917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, сша, европа, россия, культура