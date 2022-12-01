https://ria.ru/20221201/kontakty-1835539376.html

Россия не уходит от контактов, в том числе с США, заявил Лавров

Россия не уходит от контактов, в том числе с США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Россия не уходит от контактов, в том числе с США, заявил Лавров

Россия не уходит от контактов, в том числе с США, но значимых идей от них пока не слышит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:12

2022-12-01T13:12

2022-12-01T13:26

россия

сша

политика

сергей лавров

германия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия не уходит от контактов, в том числе с США, но значимых идей от них пока не слышит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы спросили про контакты между (президентом РФ Владимиром) Путиным и (президентом США Джо) Байденом. Мы несколько раз говорили, в том числе, сам Путин говорил, что мы никогда не уходим от контактов. Захотел (канцлер ФРГ Олаф) Шольц приехать - пожалуйста, приезжай. (Президент Франции Эммануэль) Макрон захотел приехать - пожалуйста. Хотели по телефону позвонить - все, кто просит о телефонном разговоре, такую возможность получает. И без ограничений по времени наш президент со всеми общается. Но пока не слышим каких-то значимых идей", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20221201/diplomatiya-1835540350.html

россия

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россия, сша, политика, сергей лавров, германия