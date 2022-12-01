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Россия не уходит от контактов, в том числе с США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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Россия не уходит от контактов, в том числе с США, заявил Лавров
Россия не уходит от контактов, в том числе с США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Россия не уходит от контактов, в том числе с США, заявил Лавров
Россия не уходит от контактов, в том числе с США, но значимых идей от них пока не слышит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:12
2022-12-01T13:26
россия
сша
политика
сергей лавров
германия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия не уходит от контактов, в том числе с США, но значимых идей от них пока не слышит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы спросили про контакты между (президентом РФ Владимиром) Путиным и (президентом США Джо) Байденом. Мы несколько раз говорили, в том числе, сам Путин говорил, что мы никогда не уходим от контактов. Захотел (канцлер ФРГ Олаф) Шольц приехать - пожалуйста, приезжай. (Президент Франции Эммануэль) Макрон захотел приехать - пожалуйста. Хотели по телефону позвонить - все, кто просит о телефонном разговоре, такую возможность получает. И без ограничений по времени наш президент со всеми общается. Но пока не слышим каких-то значимых идей", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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россия, сша, политика, сергей лавров, германия
Россия, США, Политика, Сергей Лавров, Германия
13:12 01.12.2022 (обновлено: 13:26 01.12.2022)
 
Россия не уходит от контактов, в том числе с США, заявил Лавров

Лавров: Россия не уходит от контактов, в том числе с США, но значимых идей от них пока нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия не уходит от контактов, в том числе с США, но значимых идей от них пока не слышит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы спросили про контакты между (президентом РФ Владимиром) Путиным и (президентом США Джо) Байденом. Мы несколько раз говорили, в том числе, сам Путин говорил, что мы никогда не уходим от контактов. Захотел (канцлер ФРГ Олаф) Шольц приехать - пожалуйста, приезжай. (Президент Франции Эммануэль) Макрон захотел приехать - пожалуйста. Хотели по телефону позвонить - все, кто просит о телефонном разговоре, такую возможность получает. И без ограничений по времени наш президент со всеми общается. Но пока не слышим каких-то значимых идей", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
13:14
Лавров назвал условие возврата к диалогу с США
 
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