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Открытие XXIII конкурса "Щелкунчик" будет транслироваться онлайн 1 декабря

Открытие XXIII конкурса "Щелкунчик" будет транслироваться онлайн 1 декабря - РИА Новости, 01.12.2022

Открытие XXIII конкурса "Щелкунчик" будет транслироваться онлайн 1 декабря

1 декабря в Москве начинается XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". В 20:00 в эфире канала "Россия-Культура" смотрите прямую... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:00

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МОСКВА, 1 дек – Пресс-служба телеканала "Россия-Культура". 1 декабря в Москве начинается XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". В 20:00 в эфире канала "Россия-Культура" смотрите прямую трансляцию торжественного открытия из Концертного зала имени П.И. Чайковского.По традиции, конкурс открывается на одной из лучших музыкальных площадок Москвы – в Концертном зале имени П. И. Чайковского. В этот вечер зрители знакомятся с творческой историей конкурса, лауреатами прошлых лет, их старшими коллегами и наставниками и, конечно, узнают о тех, кому только предстоит показать свое мастерство в этом году. В праздничном концерте 1 декабря примут участие победители конкурса "Щелкунчик" разных лет ‒ Семён Саломатников (труба), Дмитрий Мелькумов (гобой), Софья Тюрина (саксофон), Константин Синев (саксофон), Глеб Семёнов (фортепиано) и Полина Тхай (виолончель). Также зрители познакомятся с искусством исполнителей, которые вошли в этом году в жюри состязания. Это Небойша Живкович (перкуссия), Денис Лупачев (флейта), Анна Цыбулева (фортепиано), Фёдор Шагов (туба), Кирилл Кравцов (виолончель) и его коллектив Rastrelli Cello Quartet (Растрелли Челло Квартет). Сопровождает выступления солистов Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижёр — Михаил Шехтман. Прозвучат произведения Д. Россини, Э. Кёллера, Э. Грига, А. Симона, А. Арутюняна, Д. Платти, Н. Живковича, И.С. Баха, Д. Поппера, А. Пьяццоллы, П. Чайковского.По условиям конкурса, юные музыканты будут соревноваться в трех номинациях: Фортепиано; Струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас, арфа); Духовые и ударные инструменты.В этом году в I тур конкурса прошли 48 участников в возрасте от 9 до 14 лет (по 16 в каждой номинации) из Армении, Беларуси, Великобритании, Казахстана и России.Прослушивания I тура состоятся 2 декабря. Начало в 10:00. Онлайн трансляция пройдет на медиаплатформе ВГТРК СМОТРИМ (18+). Прослушивания II тура можно будет увидеть на СМОТРИМ 3 декабря с 11:00.В 2022 году оценивать выступления юных дарований в номинации "Фортепиано" будут Артур Ансель (Франция), Людмила Берлинская (Франция-Россия), Юстус Франтц (Германия), Анна Цыбулева (Россия); в номинации "Струнные инструменты" — Захар Брон (Германия – Россия), Валерий Ворона (Россия), Брюно Монсенжон (Франция), Кирилл Кравцов (Германия – Россия); в номинации "Духовые и ударные" — Денис Лупачев (Россия), Небойша Йован Живкович (Сербия), Федор Шагов (Россия).С биографиями членов жюри, а также именами конкурсантов можно ознакомиться здесь:Щелкунчик. XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов // Смотрим (smotrim.ru)На неделе с 5 декабря запланировано еще несколько конкурсных эфиров на телеканале "Россия-Культура" и СМОТРИМ, главное из которых - торжественное закрытие конкурса 8 декабря.О Конкурсе:Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" (6+) учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Юные артисты не старше 15 лет выступают на академических сценах столицы России, исполняя сложнейшие классические произведения и сочинения современных композиторов. Для молодых музыкантов "Щелкунчик" – это уникальная возможность заявить о себе и подняться на новую ступень в профессиональном развитии. Благодаря прямым телевизионным эфирам и онлайн-трансляциям всех этапов конкурса его участники получают многомиллионную аудиторию, известность и признание публики. В финале конкурса лауреаты традиционно выступают в сопровождении симфонического оркестра на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского.С 2016 года "Щелкунчик" является членом Европейской ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (EMCY). XVI конкурс стал финалистом профессиональной телепремии ТЭФИ в номинации "Передачи для детей и юношества".Состязание талантов не заканчивается для его участников церемонией закрытия, наградами и подарками. Конкурсанты "Щелкунчика" поступают в лучшие музыкальные учебные заведения страны, при поддержке известных российских и зарубежных музыкантов концертируют в разных городах России и мира, участвуют в престижных музыкальных фестивалях.С актуальной информацией о XXIII Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик" можно познакомиться здесь:Щелкунчик. XXIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов // Смотрим (smotrim.ru)РЕКЛАМАФГУП ВГТРК; ИНН 7714072839ID: 4CQwVszH9pQPMK3PDHK

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы