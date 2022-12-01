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Путин пообещал поддержку конгрессам-спутникам - РИА Новости, 01.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221201/kongressy-sputniki-1835667338.html
Путин пообещал поддержку конгрессам-спутникам
Путин пообещал поддержку конгрессам-спутникам - РИА Новости, 01.12.2022
Путин пообещал поддержку конгрессам-спутникам
Президент России Владимир Путин сообщил, что идея проведения конгрессов-спутников будет поддержана и привлечены средства для софинансирования. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:38
2022-12-01T17:38
наука
владимир путин
россия
норильский никель
российская академия наук
образовательный центр "сириус"
наука
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СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что идея проведения конгрессов-спутников будет поддержана и привлечены средства для софинансирования."Сама по себе идея конгрессов-спутников она очень правильная и хорошая. И мы постараемся поддержать эту идею… привлечь какие-то крупные компании для софинансирования. Надо понять просто, кто в этом заинтересован", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус", комментируя выступление директора Камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва, который рассказал, что в 2022 году впервые на Камчатке прошел спутник Конгресса молодых ученых.Чебров сообщил, что сейчас структура "Норникель" собирается строить парк "Три вулкана" на Камчатке."С (главой "Норникеля" Владимиром) Потаниным нужно поговорить. Он человек прогрессивный, сможет подключиться", - отметил Путин.
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владимир путин, россия, норильский никель, российская академия наук, образовательный центр "сириус", наука
Наука, Владимир Путин, Россия, Норильский никель, Российская академия наук, Образовательный центр "Сириус", Наука
17:38 01.12.2022
 
Путин пообещал поддержку конгрессам-спутникам

Путин: идея проведения конгрессов-спутников будет поддержана и привлечено софинансирование

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что идея проведения конгрессов-спутников будет поддержана и привлечены средства для софинансирования.
"Сама по себе идея конгрессов-спутников она очень правильная и хорошая. И мы постараемся поддержать эту идею… привлечь какие-то крупные компании для софинансирования. Надо понять просто, кто в этом заинтересован", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус", комментируя выступление директора Камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва, который рассказал, что в 2022 году впервые на Камчатке прошел спутник Конгресса молодых ученых.
Чебров сообщил, что сейчас структура "Норникель" собирается строить парк "Три вулкана" на Камчатке.
"С (главой "Норникеля" Владимиром) Потаниным нужно поговорить. Он человек прогрессивный, сможет подключиться", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
Вчера, 17:23
Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов
 
НаукаВладимир ПутинРоссияНорильский никельРоссийская академия наукОбразовательный центр "Сириус"Наука
 
 
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