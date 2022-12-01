https://ria.ru/20221201/kongressy-sputniki-1835667338.html

Путин пообещал поддержку конгрессам-спутникам

Путин пообещал поддержку конгрессам-спутникам - РИА Новости, 01.12.2022

Путин пообещал поддержку конгрессам-спутникам

Президент России Владимир Путин сообщил, что идея проведения конгрессов-спутников будет поддержана и привлечены средства для софинансирования. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:38

2022-12-01T17:38

2022-12-01T17:38

наука

владимир путин

россия

норильский никель

российская академия наук

образовательный центр "сириус"

наука

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СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что идея проведения конгрессов-спутников будет поддержана и привлечены средства для софинансирования."Сама по себе идея конгрессов-спутников она очень правильная и хорошая. И мы постараемся поддержать эту идею… привлечь какие-то крупные компании для софинансирования. Надо понять просто, кто в этом заинтересован", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус", комментируя выступление директора Камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва, который рассказал, что в 2022 году впервые на Камчатке прошел спутник Конгресса молодых ученых.Чебров сообщил, что сейчас структура "Норникель" собирается строить парк "Три вулкана" на Камчатке."С (главой "Норникеля" Владимиром) Потаниным нужно поговорить. Он человек прогрессивный, сможет подключиться", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221201/nalogi-1835659964.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, норильский никель, российская академия наук, образовательный центр "сириус", наука