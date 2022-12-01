https://ria.ru/20221201/it-1835641720.html

Сбербанк открыл в Казани второй хаб для IT-специалистов

Сбербанк открыл в Казани второй хаб для IT-специалистов - РИА Новости, 01.12.2022

Сбербанк открыл в Казани второй хаб для IT-специалистов

Сбербанк открыл в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани второй технологический хаб для сотрудников, которые создают цифровые продукты и услуги, передает... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:54

2022-12-01T16:54

2022-12-01T16:54

республика татарстан

казань

сбербанк россии

сбер

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Сбербанк открыл в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани второй технологический хаб для сотрудников, которые создают цифровые продукты и услуги, передает корреспондент РИА Новости.Новый хаб площадью 3,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 250 рабочих мест. Здесь будут трудиться разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты, эксперты по кибербезопасности и другие специалисты."Сбербанк для нас - стратегический партнер. Когда мы приступили к реализации этого проекта, для нас очень важно было, чтобы здесь появился очень серьезный якорный партнер. Сбербанк пришел со своими стандартами, со своими технологиями. И это выгодно и для Сбербанка, и для республики, и в целом для страны", - сказал на церемонии открытия IT-хаба президент Татарстана Рустам Минниханов.Глава республики напомнил, что Татарстан является пилотным регионом для многих проектов Сбера – это и школа программирования "Школа 21", и Сбер Еаптека. Новый технохаб должен стать одним из ключевых элементов банка.Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что новый IT-хаб - это дом для команды блока "Технологии". Именно в Татарстане, по его словам, разрабатываются флагманские продукты Сбера."Этот хаб позволяет нам собрать в единый кулак наши команды, собрать усилия для того, чтобы ускорить создание новых флагманских продуктов… Здесь разрабатываются продукты, которые обеспечивают безопасность сервисов, надежность работы технологических систем банка", - сказал Кузнецов.Сегодня в Казани работают более 50 IT-команд Сбера - разработчики мобильного приложения Сбербанк Онлайн, инвестиционных и страховых продуктов, специалисты по безопасности денежных переводов.

https://ria.ru/20221201/sberbank-1835576200.html

https://ria.ru/20220906/kazan-1814769684.html

https://ria.ru/20221122/it-1833258170.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казань, сбербанк россии, сбер, республика татарстан (татарстан)