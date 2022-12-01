https://ria.ru/20221201/it-1835641720.html
Сбербанк открыл в Казани второй хаб для IT-специалистов
Сбербанк открыл в Казани второй хаб для IT-специалистов - РИА Новости, 01.12.2022
Сбербанк открыл в Казани второй хаб для IT-специалистов
Сбербанк открыл в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани второй технологический хаб для сотрудников, которые создают цифровые продукты и услуги, передает... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:54
2022-12-01T16:54
2022-12-01T16:54
республика татарстан
казань
сбербанк россии
сбер
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388bc54e2ec0b84958ad3a4606a1bd8d.jpg
КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Сбербанк открыл в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани второй технологический хаб для сотрудников, которые создают цифровые продукты и услуги, передает корреспондент РИА Новости.Новый хаб площадью 3,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 250 рабочих мест. Здесь будут трудиться разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты, эксперты по кибербезопасности и другие специалисты."Сбербанк для нас - стратегический партнер. Когда мы приступили к реализации этого проекта, для нас очень важно было, чтобы здесь появился очень серьезный якорный партнер. Сбербанк пришел со своими стандартами, со своими технологиями. И это выгодно и для Сбербанка, и для республики, и в целом для страны", - сказал на церемонии открытия IT-хаба президент Татарстана Рустам Минниханов.Глава республики напомнил, что Татарстан является пилотным регионом для многих проектов Сбера – это и школа программирования "Школа 21", и Сбер Еаптека. Новый технохаб должен стать одним из ключевых элементов банка.Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что новый IT-хаб - это дом для команды блока "Технологии". Именно в Татарстане, по его словам, разрабатываются флагманские продукты Сбера."Этот хаб позволяет нам собрать в единый кулак наши команды, собрать усилия для того, чтобы ускорить создание новых флагманских продуктов… Здесь разрабатываются продукты, которые обеспечивают безопасность сервисов, надежность работы технологических систем банка", - сказал Кузнецов.Сегодня в Казани работают более 50 IT-команд Сбера - разработчики мобильного приложения Сбербанк Онлайн, инвестиционных и страховых продуктов, специалисты по безопасности денежных переводов.
https://ria.ru/20221201/sberbank-1835576200.html
https://ria.ru/20220906/kazan-1814769684.html
https://ria.ru/20221122/it-1833258170.html
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_137:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_8e6a29e5e9bd71f1d5f731df0bbf5a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, сбербанк россии, сбер, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Сбербанк России, Сбер, Республика Татарстан (Татарстан)
Сбербанк открыл в Казани второй хаб для IT-специалистов
Сбербанк открыл в IT-парке имени Башира Рамеева в Казани второй технологический хаб
КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Сбербанк открыл в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани второй технологический хаб для сотрудников, которые создают цифровые продукты и услуги, передает корреспондент РИА Новости.
Новый хаб площадью 3,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 250 рабочих мест. Здесь будут трудиться разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты, эксперты по кибербезопасности и другие специалисты.
"Сбербанк для нас - стратегический партнер. Когда мы приступили к реализации этого проекта, для нас очень важно было, чтобы здесь появился очень серьезный якорный партнер. Сбербанк пришел со своими стандартами, со своими технологиями. И это выгодно и для Сбербанка, и для республики, и в целом для страны", - сказал на церемонии открытия IT-хаба президент Татарстана Рустам Минниханов
.
Глава республики напомнил, что Татарстан является пилотным регионом для многих проектов Сбера
– это и школа программирования "Школа 21", и Сбер Еаптека. Новый технохаб должен стать одним из ключевых элементов банка.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
отметил, что новый IT-хаб - это дом для команды блока "Технологии". Именно в Татарстане, по его словам, разрабатываются флагманские продукты Сбера.
"Этот хаб позволяет нам собрать в единый кулак наши команды, собрать усилия для того, чтобы ускорить создание новых флагманских продуктов… Здесь разрабатываются продукты, которые обеспечивают безопасность сервисов, надежность работы технологических систем банка", - сказал Кузнецов.
Сегодня в Казани работают более 50 IT-команд Сбера - разработчики мобильного приложения Сбербанк Онлайн, инвестиционных и страховых продуктов, специалисты по безопасности денежных переводов.