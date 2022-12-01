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Нидерланды, Норвегия и Эстония передали Украине полевой госпиталь - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Нидерланды, Норвегия и Эстония передали Украине полевой госпиталь
Нидерланды, Норвегия и Эстония передали Украине полевой госпиталь - РИА Новости, 01.12.2022
Нидерланды, Норвегия и Эстония передали Украине полевой госпиталь
Нидерланды вместе с Норвегией и Эстонией передали Украине полевой подвижный госпиталь, сообщила в четверг министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:47
2022-12-01T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
норвегия
эстония
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Нидерланды вместе с Норвегией и Эстонией передали Украине полевой подвижный госпиталь, сообщила в четверг министр обороны страны Кайса Оллонгрен.По данным министерства обороны Нидерландов, в этом госпитале есть отделение интенсивной терапии, где могут быть размещены до 4 коек, помещение оснащено различным медицинским оборудованием.Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра сообщил, что Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии. Кроме того, Гаага выделит дополнительные 20 миллионов евро международному фонду помощи Украине. Нидерланды также решили вместе с США и Чехией поставить Украине тяжелую военную технику, в частности, 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро.
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в мире, нидерланды, украина, норвегия, эстония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Норвегия, Эстония
16:47 01.12.2022
 
Нидерланды, Норвегия и Эстония передали Украине полевой госпиталь

Нидерланды вместе с Норвегией и Эстонией передали Украине полевой подвижный госпиталь

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Нидерланды вместе с Норвегией и Эстонией передали Украине полевой подвижный госпиталь, сообщила в четверг министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

"Наступила зима, и борьба за территорию Украины продолжается. Поэтому Нидерланды вместе с Эстонией и Норвегией решили подарить Украине полевой мобильный госпиталь", - написала Оллонгрен в своем аккаунте в Twitter.

По данным министерства обороны Нидерландов, в этом госпитале есть отделение интенсивной терапии, где могут быть размещены до 4 коек, помещение оснащено различным медицинским оборудованием.
Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра сообщил, что Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии. Кроме того, Гаага выделит дополнительные 20 миллионов евро международному фонду помощи Украине. Нидерланды также решили вместе с США и Чехией поставить Украине тяжелую военную технику, в частности, 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро.
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