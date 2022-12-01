https://ria.ru/20221201/gospital-1835637142.html

Нидерланды, Норвегия и Эстония передали Украине полевой госпиталь

Нидерланды, Норвегия и Эстония передали Украине полевой госпиталь - РИА Новости, 01.12.2022

Нидерланды, Норвегия и Эстония передали Украине полевой госпиталь

Нидерланды вместе с Норвегией и Эстонией передали Украине полевой подвижный госпиталь, сообщила в четверг министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:47

2022-12-01T16:47

2022-12-01T16:47

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Нидерланды вместе с Норвегией и Эстонией передали Украине полевой подвижный госпиталь, сообщила в четверг министр обороны страны Кайса Оллонгрен.По данным министерства обороны Нидерландов, в этом госпитале есть отделение интенсивной терапии, где могут быть размещены до 4 коек, помещение оснащено различным медицинским оборудованием.Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра сообщил, что Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии. Кроме того, Гаага выделит дополнительные 20 миллионов евро международному фонду помощи Украине. Нидерланды также решили вместе с США и Чехией поставить Украине тяжелую военную технику, в частности, 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро.

https://ria.ru/20221201/pomosch-1835526357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нидерланды, украина, норвегия, эстония