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В Магаданской области около тысячи человек остаются без электричества - РИА Новости, 01.12.2022
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В Магаданской области около тысячи человек остаются без электричества
В Магаданской области около тысячи человек остаются без электричества - РИА Новости, 01.12.2022
В Магаданской области около тысячи человек остаются без электричества
Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное, а также одного из микрорайонов Магадана остаются вторые сутки без электричества, налипание снега на провода привело... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T04:59
2022-12-01T05:12
происшествия
магадан
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 1 дек - РИА Новости. Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное, а также одного из микрорайонов Магадана остаются вторые сутки без электричества, налипание снега на провода привело к нарушению электроснабжения, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха.Ранее спасатели предупредили о приходе второго за неделю снежного циклона. В Магадане метель, слабая видимость и ветер. Обменены занятия в школах. Задержаны многие авиарейсы, частично остановлено междугороднее автобусное сообщение. Закрыты несколько региональных автодорог. В ГУ МЧС России по региону сообщали, что спасатели и пожарные дежурят на улицах Магадана, помогают автомобилистам, попавшим в снежные заносы."Нарушено электроснабжение в трех населённых пунктах – Заречное (поселки Талон, Тауйск и Балаганное - ред.)... (Остались без электричества - ред.) 988 человек. Есть перебои электроснабжения в частном секторе Магадана. Бригада электромонтеров находится в поселке Армань. При восстановлении автомобильного сообщения энергетики убудут в районы проведения работ", - сказал Муха.Он пояснил, что в частном секторе Магадана, где также нет электричества, энергетики приступили к восстановительным работам.Он отметил, что из-за непогоды остановлены многие междугородние пассажирские автобусные перевозки и задержаны несколько авиарейсов."Задержаны четыре рейса: Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Новосибирск и Магадан. Около восьмисот человек ждут убытия. В настоящее время аэропорт работает по приему воздушных судов. И решение по посадке принимает командир воздушных судов", - сказал Муха.Он добавил, что в пункты назначения не уехали автобусы из Магадана в Сусуман, Мяунджу и Палатку. Дороги Ола-Гадля, Палатка-Кулу-Нексикан и Магадан-Балаганное-Талон закрыты.
https://ria.ru/20221124/metel-1833818850.html
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происшествия, магадан, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:59 01.12.2022 (обновлено: 05:12 01.12.2022)
 
В Магаданской области около тысячи человек остаются без электричества

В Магаданской области 988 человек остаются без электричества из-за снежного циклона

© РИА Новости / Виктор Сатановский / Перейти в медиабанкПрохожие во время сильной метели в Магадане
Прохожие во время сильной метели в Магадане - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Виктор Сатановский
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Прохожие во время сильной метели в Магадане. Архивное фото
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МАГАДАН, 1 дек - РИА Новости. Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное, а также одного из микрорайонов Магадана остаются вторые сутки без электричества, налипание снега на провода привело к нарушению электроснабжения, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха.
Ранее спасатели предупредили о приходе второго за неделю снежного циклона. В Магадане метель, слабая видимость и ветер. Обменены занятия в школах. Задержаны многие авиарейсы, частично остановлено междугороднее автобусное сообщение. Закрыты несколько региональных автодорог. В ГУ МЧС России по региону сообщали, что спасатели и пожарные дежурят на улицах Магадана, помогают автомобилистам, попавшим в снежные заносы.
Губернатор Чукотки Роман Копин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 04:41
На Чукотке из-за сильной метели отменили авиарейсы и уроки в школах
"Нарушено электроснабжение в трех населённых пунктах – Заречное (поселки Талон, Тауйск и Балаганное - ред.)... (Остались без электричества - ред.) 988 человек. Есть перебои электроснабжения в частном секторе Магадана. Бригада электромонтеров находится в поселке Армань. При восстановлении автомобильного сообщения энергетики убудут в районы проведения работ", - сказал Муха.
Он пояснил, что в частном секторе Магадана, где также нет электричества, энергетики приступили к восстановительным работам.
Он отметил, что из-за непогоды остановлены многие междугородние пассажирские автобусные перевозки и задержаны несколько авиарейсов.
"Задержаны четыре рейса: Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Новосибирск и Магадан. Около восьмисот человек ждут убытия. В настоящее время аэропорт работает по приему воздушных судов. И решение по посадке принимает командир воздушных судов", - сказал Муха.
Он добавил, что в пункты назначения не уехали автобусы из Магадана в Сусуман, Мяунджу и Палатку. Дороги Ола-Гадля, Палатка-Кулу-Нексикан и Магадан-Балаганное-Талон закрыты.
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 10:20Туризм
В Магадане и на Чукотке задержали рейсы из-за сильной метели
 
ПроисшествияМагаданРоссияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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