https://ria.ru/20221201/elektrichestvo-1835443020.html

В Магаданской области около тысячи человек остаются без электричества

В Магаданской области около тысячи человек остаются без электричества - РИА Новости, 01.12.2022

В Магаданской области около тысячи человек остаются без электричества

Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное, а также одного из микрорайонов Магадана остаются вторые сутки без электричества, налипание снега на провода привело... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T04:59

2022-12-01T04:59

2022-12-01T05:12

происшествия

магадан

россия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 1 дек - РИА Новости. Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное, а также одного из микрорайонов Магадана остаются вторые сутки без электричества, налипание снега на провода привело к нарушению электроснабжения, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха.Ранее спасатели предупредили о приходе второго за неделю снежного циклона. В Магадане метель, слабая видимость и ветер. Обменены занятия в школах. Задержаны многие авиарейсы, частично остановлено междугороднее автобусное сообщение. Закрыты несколько региональных автодорог. В ГУ МЧС России по региону сообщали, что спасатели и пожарные дежурят на улицах Магадана, помогают автомобилистам, попавшим в снежные заносы."Нарушено электроснабжение в трех населённых пунктах – Заречное (поселки Талон, Тауйск и Балаганное - ред.)... (Остались без электричества - ред.) 988 человек. Есть перебои электроснабжения в частном секторе Магадана. Бригада электромонтеров находится в поселке Армань. При восстановлении автомобильного сообщения энергетики убудут в районы проведения работ", - сказал Муха.Он пояснил, что в частном секторе Магадана, где также нет электричества, энергетики приступили к восстановительным работам.Он отметил, что из-за непогоды остановлены многие междугородние пассажирские автобусные перевозки и задержаны несколько авиарейсов."Задержаны четыре рейса: Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Новосибирск и Магадан. Около восьмисот человек ждут убытия. В настоящее время аэропорт работает по приему воздушных судов. И решение по посадке принимает командир воздушных судов", - сказал Муха.Он добавил, что в пункты назначения не уехали автобусы из Магадана в Сусуман, Мяунджу и Палатку. Дороги Ола-Гадля, Палатка-Кулу-Нексикан и Магадан-Балаганное-Талон закрыты.

https://ria.ru/20221124/metel-1833818850.html

https://ria.ru/20221122/magadan-1833301582.html

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магаданская область

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происшествия, магадан, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)