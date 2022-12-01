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Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО - РИА Новости, 01.12.2022
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20221201/dyumin-1835504123.html
Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО
Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО - РИА Новости, 01.12.2022
Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с материями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, пообещал поддерживать... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:58
2022-12-01T11:58
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с материями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, пообещал поддерживать бойцов и их семьи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."Спасибо вам за то, что вы воспитали своих сыновей истинными патриотами. Когда Родина позвала, они сразу откликнулись. По велению сердца пошли исполнять воинский долг. Потому что знали, что так надо, что так – правильно. Они настоящие герои, и мы гордимся ими", - сказал Дюмин, обращаясь к участникам встречи.По словам собеседника агентства, женщины поблагодарили главу региона за личное участие в судьбе военнослужащих."Глава региона находится в постоянном контакте с командирами воинских частей, чтобы в случае надобности оперативно предоставить бойцам все необходимое. По поручению Алексея Дюмина закуплены дополнительная экипировка, оборудование, автотранспорт. Бойцам регулярно направляются посылки, чтобы они ощущали за собой надёжный тыл", - отметили в пресс-службе правительстве.На личном контроле Алексея Дюмина и забота о семьях участников СВО. Особое внимание уделяется обращениям, которые поступают в региональное правительство от семей военнослужащих.
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алексей дюмин
Тульская область, Алексей Дюмин
11:58 01.12.2022
 

Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиАлексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО
Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО
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ТУЛА, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с материями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, пообещал поддерживать бойцов и их семьи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Спасибо вам за то, что вы воспитали своих сыновей истинными патриотами. Когда Родина позвала, они сразу откликнулись. По велению сердца пошли исполнять воинский долг. Потому что знали, что так надо, что так – правильно. Они настоящие герои, и мы гордимся ими", - сказал Дюмин, обращаясь к участникам встречи.
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По словам собеседника агентства, женщины поблагодарили главу региона за личное участие в судьбе военнослужащих.
"Глава региона находится в постоянном контакте с командирами воинских частей, чтобы в случае надобности оперативно предоставить бойцам все необходимое. По поручению Алексея Дюмина закуплены дополнительная экипировка, оборудование, автотранспорт. Бойцам регулярно направляются посылки, чтобы они ощущали за собой надёжный тыл", - отметили в пресс-службе правительстве.
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиАлексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО
Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО
На личном контроле Алексея Дюмина и забота о семьях участников СВО. Особое внимание уделяется обращениям, которые поступают в региональное правительство от семей военнослужащих.
 
Тульская областьАлексей Дюмин
 
 
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