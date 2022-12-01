https://ria.ru/20221201/demobilizatsiya-1835511892.html

В ДНР и ЛНР демобилизовали более трех тысяч студентов

В ДНР и ЛНР демобилизовали более трех тысяч студентов - РИА Новости, 01.12.2022

В ДНР и ЛНР демобилизовали более трех тысяч студентов

Более 3 тысяч студентов Донецкой и Луганской народных республик были демобилизованы, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:16

2022-12-01T12:16

2022-12-01T12:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

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СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Более 3 тысяч студентов Донецкой и Луганской народных республик были демобилизованы, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.Ранее президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР, которых призвали на военную службу."С точки зрения студентов, большая сейчас задача связана с ребятами, которые были демобилизованы. У нас более 3 тысяч человек, мы встречались, обсуждали и с ректорами на прошлой неделе те меры, которые должны принять сейчас, все мероприятия студенческие", - сказал Гуров на II Конгрессе молодых учёных, который проходит в Сириусе.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Студентам, учащимся очно и очно-заочно, в соответствии с указом президента была предоставлена отсрочка.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент РФ и главы этих регионов подписали соглашения о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20221130/kirienko-1835166494.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин