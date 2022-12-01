https://ria.ru/20221201/boesposobnost-1835438853.html

Подразделения российской армии восстанавливают в тылу свою боеспособность

Подразделения российской армии восстанавливают в тылу свою боеспособность - РИА Новости, 01.12.2022

Подразделения российской армии восстанавливают в тылу свою боеспособность

Часть подразделений Вооруженных сил России, в состав которых входят мобилизованные бойцы, после успешного выполнения ряда боевых задач в плановом порядке... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T01:57

2022-12-01T01:57

2022-12-01T08:57

специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Часть подразделений Вооруженных сил России, в состав которых входят мобилизованные бойцы, после успешного выполнения ряда боевых задач в плановом порядке выведена с линии фронта для восстановления боеспособности и слаживания, рассказал РИА Новости командир одного из отделений."Сейчас у нас идет боевая подготовка, перемещение "двойками", "тройками" боевыми, проходит слаживание коллектива дополнительное. Принцип – чтобы каждый был уверен за свое плечо, за свою голову, в товарище, что он прикрывает это плечо и эту голову. Каждая тренировка – это улучшение себя, сплачивание коллектива", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что любая тренировка для бойцов – это, прежде всего, большой жизненный опыт, который в дальнейшем пригодится в боевых действиях."Бывают такие моменты, что за секунду вспоминаешь даже слова того человека, который тебя учил. Ты уже знаешь, что делать, как инструкция, только она у тебя в голове до мельчайших моментов выучена", - рассказал командир.По его словам, все мобилизованные бойцы понимают важность таких тренировок."Ты знаешь, что тебе делать, и это самое главное, оттачивание мастерства. Медленно, но верно идти к успеху, с этими тренировками, благодаря этим тренировкам, всему, что нам дают, и мы можем воспользоваться этим во время боя", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834983476.html

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Боевое слаживание мобилизованных после успешного выполнения боевых задач Подразделения ВС РФ, в состав которых входят мобилизованные, восстанавливаются и проводят боевое слаживание после успешного выполнения боевых задач в зоне спецоперации. 2022-12-01T01:57 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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