https://ria.ru/20221201/boesposobnost-1835438853.html
Подразделения российской армии восстанавливают в тылу свою боеспособность
Подразделения российской армии восстанавливают в тылу свою боеспособность - РИА Новости, 01.12.2022
Подразделения российской армии восстанавливают в тылу свою боеспособность
Часть подразделений Вооруженных сил России, в состав которых входят мобилизованные бойцы, после успешного выполнения ряда боевых задач в плановом порядке... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T01:57
2022-12-01T01:57
2022-12-01T08:57
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ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Часть подразделений Вооруженных сил России, в состав которых входят мобилизованные бойцы, после успешного выполнения ряда боевых задач в плановом порядке выведена с линии фронта для восстановления боеспособности и слаживания, рассказал РИА Новости командир одного из отделений."Сейчас у нас идет боевая подготовка, перемещение "двойками", "тройками" боевыми, проходит слаживание коллектива дополнительное. Принцип – чтобы каждый был уверен за свое плечо, за свою голову, в товарище, что он прикрывает это плечо и эту голову. Каждая тренировка – это улучшение себя, сплачивание коллектива", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что любая тренировка для бойцов – это, прежде всего, большой жизненный опыт, который в дальнейшем пригодится в боевых действиях."Бывают такие моменты, что за секунду вспоминаешь даже слова того человека, который тебя учил. Ты уже знаешь, что делать, как инструкция, только она у тебя в голове до мельчайших моментов выучена", - рассказал командир.По его словам, все мобилизованные бойцы понимают важность таких тренировок."Ты знаешь, что тебе делать, и это самое главное, оттачивание мастерства. Медленно, но верно идти к успеху, с этими тренировками, благодаря этим тренировкам, всему, что нам дают, и мы можем воспользоваться этим во время боя", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221129/ukraina-1834983476.html
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Боевое слаживание мобилизованных после успешного выполнения боевых задач
Подразделения ВС РФ, в состав которых входят мобилизованные, восстанавливаются и проводят боевое слаживание после успешного выполнения боевых задач в зоне спецоперации.
2022-12-01T01:57
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
01:57 01.12.2022 (обновлено: 08:57 01.12.2022)
Подразделения российской армии восстанавливают в тылу свою боеспособность
Часть подразделений российской армии восстанавливают боеспособность после вывода с фронта
ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости.
Часть подразделений Вооруженных сил России
, в состав которых входят мобилизованные бойцы, после успешного выполнения ряда боевых задач в плановом порядке выведена с линии фронта для восстановления боеспособности и слаживания, рассказал РИА Новости командир одного из отделений.
"Сейчас у нас идет боевая подготовка, перемещение "двойками", "тройками" боевыми, проходит слаживание коллектива дополнительное. Принцип – чтобы каждый был уверен за свое плечо, за свою голову, в товарище, что он прикрывает это плечо и эту голову. Каждая тренировка – это улучшение себя, сплачивание коллектива", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что любая тренировка для бойцов – это, прежде всего, большой жизненный опыт, который в дальнейшем пригодится в боевых действиях.
"Бывают такие моменты, что за секунду вспоминаешь даже слова того человека, который тебя учил. Ты уже знаешь, что делать, как инструкция, только она у тебя в голове до мельчайших моментов выучена", - рассказал командир.
По его словам, все мобилизованные бойцы понимают важность таких тренировок.
"Ты знаешь, что тебе делать, и это самое главное, оттачивание мастерства. Медленно, но верно идти к успеху, с этими тренировками, благодаря этим тренировкам, всему, что нам дают, и мы можем воспользоваться этим во время боя", - пояснил собеседник агентства.