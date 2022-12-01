https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835506596.html

У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров

У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров

Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины, заявил глава МИД РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:05

2022-12-01T12:05

2022-12-01T12:29

союзное государство

безопасность

россия

белоруссия

сергей лавров

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка. У нее - сухопутная составляющая, воздушная составляющая. Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Все необходимые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты... Мы будем полагаться на наше Союзное государство и его возможности. Возможности там хорошие", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг.

https://ria.ru/20221201/patriot-1835515521.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, белоруссия, сергей лавров