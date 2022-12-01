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У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров
У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров
Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины, заявил глава МИД РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:05
2022-12-01T12:29
союзное государство
безопасность
россия
белоруссия
сергей лавров
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка. У нее - сухопутная составляющая, воздушная составляющая. Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Все необходимые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты... Мы будем полагаться на наше Союзное государство и его возможности. Возможности там хорошие", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг.
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безопасность, россия, белоруссия, сергей лавров
Союзное государство, Безопасность, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров
12:05 01.12.2022 (обновлено: 12:29 01.12.2022)
 
У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров

Лавров: Союзное государство приняло необходимые меры для ответа на провокации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка. У нее - сухопутная составляющая, воздушная составляющая. Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Все необходимые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты... Мы будем полагаться на наше Союзное государство и его возможности. Возможности там хорошие", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг.
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Союзное государствоБезопасностьРоссияБелоруссияСергей Лавров
 
 
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