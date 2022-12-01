https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835506596.html
У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров
У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров
Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины, заявил глава МИД РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:05
2022-12-01T12:05
2022-12-01T12:29
союзное государство
безопасность
россия
белоруссия
сергей лавров
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка. У нее - сухопутная составляющая, воздушная составляющая. Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Все необходимые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты... Мы будем полагаться на наше Союзное государство и его возможности. Возможности там хорошие", - заявил Лавров на пресс-конференции в четверг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, сергей лавров
Союзное государство, Безопасность, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров
12:05 01.12.2022 (обновлено: 12:29 01.12.2022)
У Союзного государства есть планы военного строительства, заявил Лавров
Лавров: Союзное государство приняло необходимые меры для ответа на провокации