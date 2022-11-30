https://ria.ru/20221130/yashin-1835289790.html

Суд признал законным продление ареста Яшину* на полгода

Суд признал законным продление ареста Яшину* на полгода - РИА Новости, 30.11.2022

Суд признал законным продление ареста Яшину* на полгода

Мосгорсуд признал законным продление на 6 месяцев ареста бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:44

2022-11-30T14:44

2022-11-30T14:44

происшествия

москва

илья яшин

россия

московский городской суд

политика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление на 6 месяцев ареста бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Мещанского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Мещанский суд Москвы уже слушает дело Яшина* по существу. Ранее эта инстанция продлила ему арест до 10 мая.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией". Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221130/zhaloba-1835212030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, илья яшин, россия, московский городской суд, политика