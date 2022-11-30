Суд признал законным продление ареста Яшину* на полгода
Мосгорсуд признал законным продление на шесть месяцев ареста бывшему мундепу Яшину
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы
Бывший депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление на 6 месяцев ареста бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Мещанского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Мещанский суд Москвы уже слушает дело Яшина* по существу. Ранее эта инстанция продлила ему арест до 10 мая.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией". Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента