https://ria.ru/20221130/vystavka-pristroystvo-1835326746.html
Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show
Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show - РИА Новости, 30.11.2022
Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек МВЦ "Крокус Экспо" в рамках международной мультисистемной выставки... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:07
2022-11-30T16:07
2022-11-30T16:07
животные
бездомные животные
домашние животные
кошки
благотворительность
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек МВЦ "Крокус Экспо" в рамках международной мультисистемной выставки кошек Winter cat show.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 60 кошек из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидает благотворительный маркет, розыгрыши призов и шоу-программа.Для посещения выставочного центра необходимо приобрести билет. Мероприятие пройдет 3-4 декабря с 10.00 до 19.00 в МВЦ "Крокус Экспо" - павильон 1, зал № 2 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18, метро Мякинино.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
https://ria.ru/20221023/zhivotnye-1825659171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, благотворительность
Животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, Благотворительность
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек МВЦ "Крокус Экспо" в рамках международной мультисистемной выставки кошек Winter cat show.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 60 кошек
из Центра "Юна"
. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей ожидает благотворительный маркет, розыгрыши призов и шоу-программа.
Для посещения выставочного центра необходимо приобрести билет
.
Мероприятие пройдет 3-4 декабря с 10.00 до 19.00 в МВЦ "Крокус Экспо" - павильон 1, зал № 2 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18, метро Мякинино.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах
Центра.