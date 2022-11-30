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Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show - РИА Новости, 30.11.2022
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Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show
Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show - РИА Новости, 30.11.2022
Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек МВЦ "Крокус Экспо" в рамках международной мультисистемной выставки... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:07
2022-11-30T16:07
животные
бездомные животные
домашние животные
кошки
благотворительность
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек МВЦ "Крокус Экспо" в рамках международной мультисистемной выставки кошек Winter cat show.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 60 кошек из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидает благотворительный маркет, розыгрыши призов и шоу-программа.Для посещения выставочного центра необходимо приобрести билет. Мероприятие пройдет 3-4 декабря с 10.00 до 19.00 в МВЦ "Крокус Экспо" - павильон 1, зал № 2 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18, метро Мякинино.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, благотворительность
Животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, Благотворительность
16:07 30.11.2022
 

Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show

© Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных. Центр "Юна" и Winter cat show
Выставка бездомных животных. Центр Юна и Winter cat show
© Центр реабилитации животных "ЮНА"
Выставка бездомных животных. Центр "Юна" и Winter cat show
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек МВЦ "Крокус Экспо" в рамках международной мультисистемной выставки кошек Winter cat show.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более 60 кошек из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Посетителей ожидает благотворительный маркет, розыгрыши призов и шоу-программа.
Для посещения выставочного центра необходимо приобрести билет.
Мероприятие пройдет 3-4 декабря с 10.00 до 19.00 в МВЦ "Крокус Экспо" - павильон 1, зал № 2 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18, метро Мякинино.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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