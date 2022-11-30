https://ria.ru/20221130/vystavka-pristroystvo-1835326746.html

Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show

Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show - РИА Новости, 30.11.2022

Выставка-пристройство кошек центра "Юна" пройдет на Winter Cat Show

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек МВЦ "Крокус Экспо" в рамках международной мультисистемной выставки... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:07

2022-11-30T16:07

2022-11-30T16:07

животные

бездомные животные

домашние животные

кошки

благотворительность

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек МВЦ "Крокус Экспо" в рамках международной мультисистемной выставки кошек Winter cat show.На мероприятии своих хозяев будут ждать более 60 кошек из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.Посетителей ожидает благотворительный маркет, розыгрыши призов и шоу-программа.Для посещения выставочного центра необходимо приобрести билет. Мероприятие пройдет 3-4 декабря с 10.00 до 19.00 в МВЦ "Крокус Экспо" - павильон 1, зал № 2 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18, метро Мякинино.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://ria.ru/20221023/zhivotnye-1825659171.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, благотворительность