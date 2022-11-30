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ЕК подождет с выделением Венгрии средств из фондов ЕС - РИА Новости, 30.11.2022
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ЕК подождет с выделением Венгрии средств из фондов ЕС
ЕК подождет с выделением Венгрии средств из фондов ЕС - РИА Новости, 30.11.2022
ЕК подождет с выделением Венгрии средств из фондов ЕС
Еврокомиссия (ЕК) решила по-прежнему ждать с выделением нескольких миллиардов евро Венгрии из определённых общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:48
2022-11-30T14:48
венгрия
еврокомиссия
евросоюз
будапешт
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) решила по-прежнему ждать с выделением нескольких миллиардов евро Венгрии из определённых общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия, говорится в сообщении Еврокомиссии."Комиссия считает, что, несмотря на предпринятые шаги, все еще существует риск для бюджета ЕС... Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств (по выплате средств - ред.) по трем операционным программам в рамках политики сплочения (Евросоюза - ред.) на сумму 7,5 миллиарда евро", - говорится в нем.Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством.
https://ria.ru/20221130/nato-1835249158.html
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венгрия, еврокомиссия, евросоюз, будапешт
Венгрия, Еврокомиссия, Евросоюз, Будапешт
14:48 30.11.2022
 
ЕК подождет с выделением Венгрии средств из фондов ЕС

ЕК подождет с выделением Венгрии средств из фондов ЕС, пока страна не выполнит все условия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) решила по-прежнему ждать с выделением нескольких миллиардов евро Венгрии из определённых общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Комиссия считает, что, несмотря на предпринятые шаги, все еще существует риск для бюджета ЕС... Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств (по выплате средств - ред.) по трем операционным программам в рамках политики сплочения (Евросоюза - ред.) на сумму 7,5 миллиарда евро", - говорится в нем.
Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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ВенгрияЕврокомиссияЕвросоюзБудапешт
 
 
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