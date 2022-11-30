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Минэкономразвития подтвердило прогноз снижения ВВП на 2,9 процента - РИА Новости, 30.11.2022
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Минэкономразвития подтвердило прогноз снижения ВВП на 2,9 процента
Минэкономразвития подтвердило прогноз снижения ВВП на 2,9 процента - РИА Новости, 30.11.2022
Минэкономразвития подтвердило прогноз снижения ВВП на 2,9 процента
Динамика ВВП России близка к прогнозной траектории, по итогам 2022 года сокращение экономики прогнозируется на уровне 2,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T20:43
2022-11-30T20:43
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Динамика ВВП России близка к прогнозной траектории, по итогам 2022 года сокращение экономики прогнозируется на уровне 2,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."В целом динамика ВВП близка к прогнозной траектории. По итогам 2022 года сокращение ВВП прогнозируется на уровне 2,9%", - отмечается в документе.Как прокомментировала данные статистики в четверг заместитель министра экономического развития Полина Крючкова, поддержку экономике оказывают строительный сектор и агропромышленный комплекс (отрасли показывают устойчивый рост к прошлому году)."Видим и существенное замедление падения в обрабатывающей промышленности, прежде всего, благодаря росту в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Важное сейчас направление – это стимулирование инвестиционной деятельности, разумное распределение рисков между государством и частным бизнесом", - добавила она.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.
https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671002.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
20:43 30.11.2022
 
Минэкономразвития подтвердило прогноз снижения ВВП на 2,9 процента

Минэкономразвития подтвердило прогноз снижения ВВП по итогам 2022 года на 2,9 процента

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Динамика ВВП России близка к прогнозной траектории, по итогам 2022 года сокращение экономики прогнозируется на уровне 2,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"В целом динамика ВВП близка к прогнозной траектории. По итогам 2022 года сокращение ВВП прогнозируется на уровне 2,9%", - отмечается в документе.
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Как прокомментировала данные статистики в четверг заместитель министра экономического развития Полина Крючкова, поддержку экономике оказывают строительный сектор и агропромышленный комплекс (отрасли показывают устойчивый рост к прошлому году).
"Видим и существенное замедление падения в обрабатывающей промышленности, прежде всего, благодаря росту в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Важное сейчас направление – это стимулирование инвестиционной деятельности, разумное распределение рисков между государством и частным бизнесом", - добавила она.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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