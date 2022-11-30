https://ria.ru/20221130/vvp-1835411910.html

Минэкономразвития подтвердило прогноз снижения ВВП на 2,9 процента

Минэкономразвития подтвердило прогноз снижения ВВП на 2,9 процента - РИА Новости, 30.11.2022

Минэкономразвития подтвердило прогноз снижения ВВП на 2,9 процента

Динамика ВВП России близка к прогнозной траектории, по итогам 2022 года сокращение экономики прогнозируется на уровне 2,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T20:43

2022-11-30T20:43

2022-11-30T20:43

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Динамика ВВП России близка к прогнозной траектории, по итогам 2022 года сокращение экономики прогнозируется на уровне 2,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."В целом динамика ВВП близка к прогнозной траектории. По итогам 2022 года сокращение ВВП прогнозируется на уровне 2,9%", - отмечается в документе.Как прокомментировала данные статистики в четверг заместитель министра экономического развития Полина Крючкова, поддержку экономике оказывают строительный сектор и агропромышленный комплекс (отрасли показывают устойчивый рост к прошлому году)."Видим и существенное замедление падения в обрабатывающей промышленности, прежде всего, благодаря росту в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Важное сейчас направление – это стимулирование инвестиционной деятельности, разумное распределение рисков между государством и частным бизнесом", - добавила она.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.

https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671002.html

https://ria.ru/20221122/prognoz-1833362481.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)