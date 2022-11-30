https://ria.ru/20221130/vozmuschenie-1835160753.html

В США рассказали, почему европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона

В США рассказали, почему европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона - РИА Новости, 30.11.2022

В США рассказали, почему европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона

Европа обвиняет США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, написали обозреватели The Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T04:15

2022-11-30T04:15

2022-11-30T10:50

в мире

эммануэль макрон

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европа

сша

евросоюз

франция

украина

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Европа обвиняет США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, написали обозреватели The Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча.В статье говорится, что действия Вашингтона не способствуют разрешению энергетического кризиса."Поставки американского сжиженного природного газа осуществляются по гораздо более высоким ценам, что создает нагрузку на производственную базу Европы", — заявили авторы.По мнению журналистов, все эти трудности "сеют разногласия между Вашингтоном и союзниками".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву, но в результате сами столкнулись с ростом цен на топливо и рекордной инфляцией. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221125/ssha-1834229366.html

https://ria.ru/20221125/ssha-1834120912.html

россия

европа

сша

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, эммануэль макрон, россия, европа, сша, евросоюз, франция, украина