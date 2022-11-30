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В США рассказали, почему европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона - РИА Новости, 30.11.2022
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В США рассказали, почему европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона
В США рассказали, почему европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона - РИА Новости, 30.11.2022
В США рассказали, почему европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона
Европа обвиняет США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, написали обозреватели The Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T04:15
2022-11-30T10:50
в мире
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сша
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Европа обвиняет США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, написали обозреватели The Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча.В статье говорится, что действия Вашингтона не способствуют разрешению энергетического кризиса."Поставки американского сжиженного природного газа осуществляются по гораздо более высоким ценам, что создает нагрузку на производственную базу Европы", — заявили авторы.По мнению журналистов, все эти трудности "сеют разногласия между Вашингтоном и союзниками".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву, но в результате сами столкнулись с ростом цен на топливо и рекордной инфляцией. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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в мире, эммануэль макрон, россия, европа, сша, евросоюз, франция, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Европа, США, Евросоюз, Франция, Украина
04:15 30.11.2022 (обновлено: 10:50 30.11.2022)
 
В США рассказали, почему европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона

WSJ: Макрон и другие европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде и энергокризисе

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Европа обвиняет США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, написали обозреватели The Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча.
"Трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине", — отметили журналисты
В статье говорится, что действия Вашингтона не способствуют разрешению энергетического кризиса.
"Поставки американского сжиженного природного газа осуществляются по гораздо более высоким ценам, что создает нагрузку на производственную базу Европы", — заявили авторы.
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По мнению журналистов, все эти трудности "сеют разногласия между Вашингтоном и союзниками".

"Европейские чиновники начинают выражать разочарование из-за растущей зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности", — резюмировали обозреватели.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву, но в результате сами столкнулись с ростом цен на топливо и рекордной инфляцией. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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