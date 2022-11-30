https://ria.ru/20221130/tury-1835270050.html

Эксперты рассказали о популярности "карточных туров"

Эксперты рассказали о популярности "карточных туров" - РИА Новости, 30.11.2022

Эксперты рассказали о популярности "карточных туров"

Спрос на туры за рубеж для оформления карт платежных систем Visa и Mastercard из России в другие страны, в частности в Узбекистан, не оказывает существенного... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:19

2022-11-30T14:19

2022-11-30T14:19

туризм

туризм

новости - туризм

майя ломидзе

узбекистан

visa, inc.

mastercard, inc.

туристы

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – РИА Новости. Спрос на туры за рубеж для оформления карт платежных систем Visa и Mastercard из России в другие страны, в частности в Узбекистан, не оказывает существенного влияния на туристические потоки, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.В Ташкенте в среду после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, открылась ежегодная Ташкентская международная туристическая ярмарка."Карточный туризм в любой из стран, где он предлагается, он небольшой. Это не может оказывать существенного влияния на туристические потоки", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос о влиянии "карточных" туров на рост числа туристов из России в Узбекистан.Глава АТОР считает, что такие туры заняли специфическую нишу в туризме, как, например, "прививочные" туры в период пандемии коронавируса. "Да, она существует, да, она дает дополнительный прирост, но он небольшой", - добавила Майя Ломидзе.По данным госкомстата Узбекистана, число туристов из России в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек. Приток гостей стабильно увеличивается с весны.Ранее представители туристической отрасли РФ рассказали РИА Новости, что россияне стали чаще ездить в страны ближнего зарубежья с целью оформить банковскую карту. Поездки для оформления пластиковых карт Visa и Mastercard стали нужны после введенных санкций со стороны Европы и США. С приобретением карты за границей у наших граждан появляется возможность рассчитываться с зарубежными партнерами, принимать и отправлять деньги, оплачивать иностранные сервисы, расплачиваться за рубежом, отправляясь в поездки.В Узбекистане с середины сентября многие коммерческие банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов и карт. В частности, физические лица-нерезиденты республики теперь могут открывать счета в банке только после непрерывного пребывания в стране более 15 дней. Тем не менее, по данным ЦБ, спрос нерезидентов на карты банков Узбекистана остается высоким.

https://ria.ru/20221026/karty-1826858881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, майя ломидзе, узбекистан, visa, inc., mastercard, inc., туристы