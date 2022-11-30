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ЦПВС: Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022
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ЦПВС: Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии
ЦПВС: Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022
ЦПВС: Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии
Турция не принимает последние две недели участия в совместном патрулировании в Сирии, не предоставляя мотивированного отказа, сообщил замруководителя... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:03
2022-11-30T22:03
в мире
турция
сирия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Турция не принимает последние две недели участия в совместном патрулировании в Сирии, не предоставляя мотивированного отказа, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."На протяжение последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа", - сказал Егоров на брифинге.
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в мире, турция, сирия
В мире, Турция, Сирия
22:03 30.11.2022
 
ЦПВС: Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии

ЦПВС: Турция последние две недели не принимает участия в совместном патрулировании в Сирии

© AP Photo / Baderkhan AhmadЭль-Хасака, Сирия
Эль-Хасака, Сирия - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Эль-Хасака, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Турция не принимает последние две недели участия в совместном патрулировании в Сирии, не предоставляя мотивированного отказа, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"На протяжение последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа", - сказал Егоров на брифинге.
 
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