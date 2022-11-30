https://ria.ru/20221130/turtsiya-1835421234.html

ЦПВС: Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии

ЦПВС: Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022

ЦПВС: Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии

Турция не принимает последние две недели участия в совместном патрулировании в Сирии, не предоставляя мотивированного отказа, сообщил замруководителя... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:03

2022-11-30T22:03

2022-11-30T22:03

в мире

турция

сирия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Турция не принимает последние две недели участия в совместном патрулировании в Сирии, не предоставляя мотивированного отказа, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."На протяжение последних двух недель турецкая сторона не принимает участия в совместном патрулировании, не предоставляя при этом мотивированного отказа", - сказал Егоров на брифинге.

турция

сирия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, турция, сирия