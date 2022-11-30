https://ria.ru/20221130/tets-1835363538.html
В Перми возбудили дело после пожара на ТЭЦ-9
В Перми возбудили дело после пожара на ТЭЦ-9 - РИА Новости, 30.11.2022
В Перми возбудили дело после пожара на ТЭЦ-9
Следователи возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на крупной теплоэлектростанции в Перми, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:28
2022-11-30T17:28
2022-11-30T19:07
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на крупной теплоэлектростанции в Перми, сообщает пресс-служба СК РФ.В среду днем на пермской ТЭЦ-9 начался пожар: загорелась кровля одного из цехов, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На пожаре трое работников предприятия получили травмы разной степени тяжести: двое были госпитализированы в больницу с ожогами, один скончался. Еще у троих мужчин зафиксировано отравление продуктами горения, они отказались от госпитализации."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на пять лет. Сейчас следователи осматривают место пожара, собирают информацию о произошедшем. По данным источника РИА Новости, предварительно установлено, что пожар начался от возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления."В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии", - добавили в ведомстве.Пермская ТЭЦ-9 (подразделение ПАО "Т Плюс") является самой крупной в Перми, она обслуживает жителей левобережной части Дзержинского, Ленинского, Индустриального районов и части Свердловского района, а также обеспечивает энергоснабжение промышленного комплекса. Власти ранее сообщали, что на ТЭЦ запланирована комплексная модернизация двух турбогенераторов с заменой паровых турбин и котлоагрегатов на оборудование большей мощности. Указывалось, что новый объект введут в эксплуатацию в 2022-2023 годах, после этого совокупная мощность агрегатов составит 190 МВт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:28 30.11.2022 (обновлено: 19:07 30.11.2022)
В Перми возбудили дело после пожара на ТЭЦ-9
В Перми возбудили дело о нарушении норм промышленной безопасности после пожара на ТЭЦ-9
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости.
Следователи возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на крупной теплоэлектростанции в Перми, сообщает пресс-служба
СК РФ.
В среду днем на пермской ТЭЦ-9 начался пожар: загорелась кровля одного из цехов, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На пожаре трое работников предприятия получили травмы разной степени тяжести: двое были госпитализированы в больницу с ожогами, один скончался. Еще у троих мужчин зафиксировано отравление продуктами горения, они отказались от госпитализации.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на пять лет.
Сейчас следователи осматривают место пожара, собирают информацию о произошедшем. По данным источника РИА Новости, предварительно установлено, что пожар начался от возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии", - добавили в ведомстве.
Пермская ТЭЦ-9 (подразделение ПАО "Т Плюс
") является самой крупной в Перми, она обслуживает жителей левобережной части Дзержинского
, Ленинского, Индустриального районов и части Свердловского района
, а также обеспечивает энергоснабжение промышленного комплекса. Власти ранее сообщали, что на ТЭЦ запланирована комплексная модернизация двух турбогенераторов с заменой паровых турбин и котлоагрегатов на оборудование большей мощности. Указывалось, что новый объект введут в эксплуатацию в 2022-2023 годах, после этого совокупная мощность агрегатов составит 190 МВт.