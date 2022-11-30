Рейтинг@Mail.ru
В Перми возбудили дело после пожара на ТЭЦ-9 - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/tets-1835363538.html
В Перми возбудили дело после пожара на ТЭЦ-9
В Перми возбудили дело после пожара на ТЭЦ-9 - РИА Новости, 30.11.2022
В Перми возбудили дело после пожара на ТЭЦ-9
Следователи возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на крупной теплоэлектростанции в Перми, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:28
2022-11-30T19:07
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на крупной теплоэлектростанции в Перми, сообщает пресс-служба СК РФ.В среду днем на пермской ТЭЦ-9 начался пожар: загорелась кровля одного из цехов, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На пожаре трое работников предприятия получили травмы разной степени тяжести: двое были госпитализированы в больницу с ожогами, один скончался. Еще у троих мужчин зафиксировано отравление продуктами горения, они отказались от госпитализации."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на пять лет. Сейчас следователи осматривают место пожара, собирают информацию о произошедшем. По данным источника РИА Новости, предварительно установлено, что пожар начался от возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления."В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии", - добавили в ведомстве.Пермская ТЭЦ-9 (подразделение ПАО "Т Плюс") является самой крупной в Перми, она обслуживает жителей левобережной части Дзержинского, Ленинского, Индустриального районов и части Свердловского района, а также обеспечивает энергоснабжение промышленного комплекса. Власти ранее сообщали, что на ТЭЦ запланирована комплексная модернизация двух турбогенераторов с заменой паровых турбин и котлоагрегатов на оборудование большей мощности. Указывалось, что новый объект введут в эксплуатацию в 2022-2023 годах, после этого совокупная мощность агрегатов составит 190 МВт.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835237497.html
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835202235.html
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:28 30.11.2022 (обновлено: 19:07 30.11.2022)
 
В Перми возбудили дело после пожара на ТЭЦ-9

В Перми возбудили дело о нарушении норм промышленной безопасности после пожара на ТЭЦ-9

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на крупной теплоэлектростанции в Перми, сообщает пресс-служба СК РФ.
В среду днем на пермской ТЭЦ-9 начался пожар: загорелась кровля одного из цехов, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На пожаре трое работников предприятия получили травмы разной степени тяжести: двое были госпитализированы в больницу с ожогами, один скончался. Еще у троих мужчин зафиксировано отравление продуктами горения, они отказались от госпитализации.
Пожар на ТЭЦ в Перми
12:43
МЧС назвало причину пожара на ТЭЦ-9 в Перми
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на пять лет.
Сейчас следователи осматривают место пожара, собирают информацию о произошедшем. По данным источника РИА Новости, предварительно установлено, что пожар начался от возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии", - добавили в ведомстве.
Пермская ТЭЦ-9 (подразделение ПАО "Т Плюс") является самой крупной в Перми, она обслуживает жителей левобережной части Дзержинского, Ленинского, Индустриального районов и части Свердловского района, а также обеспечивает энергоснабжение промышленного комплекса. Власти ранее сообщали, что на ТЭЦ запланирована комплексная модернизация двух турбогенераторов с заменой паровых турбин и котлоагрегатов на оборудование большей мощности. Указывалось, что новый объект введут в эксплуатацию в 2022-2023 годах, после этого совокупная мощность агрегатов составит 190 МВт.
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
10:47
Пожар в Брянской области, где горел резервуар с нефтепродуктами, потушили
 
ПроисшествияПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала