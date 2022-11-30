https://ria.ru/20221130/terroristy-1835421866.html

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за прошедшие сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:08

2022-11-30T22:08

2022-11-30T22:08

война в сирии

в мире

сирия

россия

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за прошедшие сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Егоров на брифинге.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20221130/turtsiya-1835421234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, россия, центр примирения враждующих сторон в сирии