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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221130/terroristy-1835421866.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за прошедшие сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:08
2022-11-30T22:08
война в сирии
в мире
сирия
россия
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за прошедшие сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Егоров на брифинге.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, сирия, россия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
22:08 30.11.2022
 
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Террористы "ан-Нусры" совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра* - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за прошедшие сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Егоров на брифинге.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Эль-Хасака, Сирия - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 22:03
ЦПВС: Турция перестала участвовать в совместном патрулировании в Сирии
 
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