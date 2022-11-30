https://ria.ru/20221130/terroristy-1835421866.html
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 30.11.2022
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за прошедшие сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:08
2022-11-30T22:08
2022-11-30T22:08
война в сирии
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сирия
россия
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за прошедшие сутки совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Егоров на брифинге.* Запрещенная в России террористическая группировка
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы "ан-Нусры" совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии