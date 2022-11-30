https://ria.ru/20221130/tayvan-1835215642.html

СМИ: НАТО вряд ли вмешается напрямую в конфликт вокруг Тайваня

СМИ: НАТО вряд ли вмешается напрямую в конфликт вокруг Тайваня - РИА Новости, 30.11.2022

СМИ: НАТО вряд ли вмешается напрямую в конфликт вокруг Тайваня

НАТО вряд ли будет напрямую вмешиваться в конфликт или военные действия вокруг Тайваня, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:33

2022-11-30T11:33

2022-11-30T12:31

в мире

тайвань

сша

китай

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510630_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_2e12880cf6233a7cc1dd2bbacb94f966.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. НАТО вряд ли будет напрямую вмешиваться в конфликт или военные действия вокруг Тайваня, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с переговорами США их союзниками по альянсу."Наиболее важным следствием для НАТО в связи с потенциальным конфликтом является вероятная необходимость того, чтобы европейские вооруженные силы пополняли американские силы в Северной Атлантике в случае, если США придется передислоцировать некоторые военные средства в Индо-Тихоокеанский регион", — цитирует издание слова собеседника.По его мнению, важно не переоценивать действия Североатлантического альянса в случае конфликта.США оказывают давление на своих союзников в вопросе Тайваня и рады, что Европа начинает относиться к вопросу более серьезно, даже учитывая тот факт, что некоторые страны не хотят занимать более жесткую позицию из-за торговли с Китаем, пишет газета.По словам источника издания, в Евросоюзе досконально обсуждают тайваньский вопрос и возможные сценарии конфликта вокруг острова. В сентябре представители стран НАТО впервые провели заседание, посвященное исключительно вопросу Тайваня. На нем обсуждались, в том числе, возможные последствия для членов альянса в случае возможного конфликта.Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит. В связи с этим Пекин провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны наладили общение через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221129/tayvan-1834858777.html

https://ria.ru/20221120/kitay-1832852004.html

https://ria.ru/20221118/kitay-1832251839.html

https://ria.ru/20221129/tayvan-1835129482.html

тайвань

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, сша, китай, нато