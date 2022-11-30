https://ria.ru/20221130/tayvan-1835215642.html
СМИ: НАТО вряд ли вмешается напрямую в конфликт вокруг Тайваня
СМИ: НАТО вряд ли вмешается напрямую в конфликт вокруг Тайваня - РИА Новости, 30.11.2022
СМИ: НАТО вряд ли вмешается напрямую в конфликт вокруг Тайваня
НАТО вряд ли будет напрямую вмешиваться в конфликт или военные действия вокруг Тайваня, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:33
2022-11-30T11:33
2022-11-30T12:31
в мире
тайвань
сша
китай
нато
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. НАТО вряд ли будет напрямую вмешиваться в конфликт или военные действия вокруг Тайваня, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с переговорами США их союзниками по альянсу."Наиболее важным следствием для НАТО в связи с потенциальным конфликтом является вероятная необходимость того, чтобы европейские вооруженные силы пополняли американские силы в Северной Атлантике в случае, если США придется передислоцировать некоторые военные средства в Индо-Тихоокеанский регион", — цитирует издание слова собеседника.По его мнению, важно не переоценивать действия Североатлантического альянса в случае конфликта.США оказывают давление на своих союзников в вопросе Тайваня и рады, что Европа начинает относиться к вопросу более серьезно, даже учитывая тот факт, что некоторые страны не хотят занимать более жесткую позицию из-за торговли с Китаем, пишет газета.По словам источника издания, в Евросоюзе досконально обсуждают тайваньский вопрос и возможные сценарии конфликта вокруг острова. В сентябре представители стран НАТО впервые провели заседание, посвященное исключительно вопросу Тайваня. На нем обсуждались, в том числе, возможные последствия для членов альянса в случае возможного конфликта.Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит. В связи с этим Пекин провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны наладили общение через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221129/tayvan-1834858777.html
https://ria.ru/20221120/kitay-1832852004.html
https://ria.ru/20221118/kitay-1832251839.html
https://ria.ru/20221129/tayvan-1835129482.html
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РИА Новости
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в мире, тайвань, сша, китай, нато
В мире, Тайвань, США, Китай, НАТО
11:33 30.11.2022 (обновлено: 12:31 30.11.2022)
СМИ: НАТО вряд ли вмешается напрямую в конфликт вокруг Тайваня
Financial Times: НАТО вряд ли вмешается напрямую в конфликт вокруг Тайваня
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
НАТО вряд ли будет напрямую вмешиваться в конфликт или военные действия вокруг Тайваня, пишет газета Financial Times
со ссылкой на источник, знакомый с переговорами США их союзниками по альянсу.
"Наиболее важным следствием для НАТО в связи с потенциальным конфликтом является вероятная необходимость того, чтобы европейские вооруженные силы пополняли американские силы в Северной Атлантике в случае, если США придется передислоцировать некоторые военные средства в Индо-Тихоокеанский регион", — цитирует издание слова собеседника.
По его мнению, важно не переоценивать действия Североатлантического альянса в случае конфликта.
США оказывают давление на своих союзников в вопросе Тайваня и рады, что Европа начинает относиться к вопросу более серьезно, даже учитывая тот факт, что некоторые страны не хотят занимать более жесткую позицию из-за торговли с Китаем, пишет газета.
По словам источника издания, в Евросоюзе досконально обсуждают тайваньский вопрос и возможные сценарии конфликта вокруг острова.
В сентябре представители стран НАТО впервые провели заседание, посвященное исключительно вопросу Тайваня. На нем обсуждались, в том числе, возможные последствия для членов альянса в случае возможного конфликта.
Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит. В связи с этим Пекин провел масштабные военные учения.
В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил, что Тайвань — красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны наладили общение через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.