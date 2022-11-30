https://ria.ru/20221130/tailand-1835236039.html

Эксперты не подтверждают сложности с бронированием гостиниц в Таиланде

Эксперты не подтверждают сложности с бронированием гостиниц в Таиланде - РИА Новости, 30.11.2022

Эксперты не подтверждают сложности с бронированием гостиниц в Таиланде

Туроператоры не подтверждают неподготовленность номеров в отелях Таиланда к новогодним турам, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:01

2022-11-30T17:01

2022-11-30T17:01

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

отели

гостиницы

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — РИА Новости. Туроператоры не подтверждают неподготовленность номеров в отелях Таиланда к новогодним турам, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в рамках ежегодной Ташкентской международной туристической ярмарки.Эксперт отметила высокий спрос у россиян к поездкам в Таиланд зимой.Комментируя сообщения о неготовности номеров таиландских гостиниц к наплыву туристов и сложности с бронированием, она сказала, что "единичные жалобы были, но я не могу сказать, что это тенденция для всех курортов Таиланда сейчас".Ранее в АТОР сообщали, что стоимость путевок в эту страну на Новый год снизилась в полтора раза, и спрос на направление растет. При этом средний чек на отдых приближается к значениям 2019 года.По данным ассоциации, Таиланд входит в число самых востребованных маршрутов для поездок на новогодние каникулы, его доля в общем объеме продаж туров за границу достигает 28 процентов. У нескольких компаний интерес клиентов к курортам этой страны в разы превосходит Египет и ОАЭ.

https://ria.ru/20221126/aeroflot-1834396763.html

таиланд

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы