https://ria.ru/20221130/strany-1835231285.html

"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса

"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса - РИА Новости, 30.11.2022

"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса

Что такое пандемия ожирения – реальная угроза для человечества или вымышленная история? Могут ли в одной стране "уживаться" проблемы голода и лишнего веса, не переоценивают ли влияние фаст-фуда на здоровье человека и не пора ли привлекать ученых-генетиков для борьбы с лишним весом.

2022-11-30T12:00

2022-11-30T12:00

2022-11-30T12:28

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса Что такое пандемия ожирения – реальная угроза для человечества или вымышленная история? Могут ли в одной стране "уживаться" проблемы голода и лишнего веса, не переоценивают ли влияние фаст-фуда на здоровье человека и не пора ли привлекать ученых-генетиков для борьбы с лишним весом. audio/mpeg

"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса Что такое пандемия ожирения – реальная угроза для человечества или вымышленная история? Могут ли в одной стране "уживаться" проблемы голода и лишнего веса, не переоценивают ли влияние фаст-фуда на здоровье человека и не пора ли привлекать ученых-генетиков для борьбы с лишним весом. audio/mpeg

Какие (даже небольшие) шаги могут помочь в борьбе с лишним весом, нужно ли питаться только продуктами из своего региона и как связаны работа и ожирение. Рассказывает Наталья Парилина - health-коуч из Нью-Йорка.6:53 в чем виноват фаст-фуд8:13 как в одной стране умещаются проблемы голода и ожирения10:13 мифы про азиатский рис12:40 что важнее – генетика или образ жизни15:20 отвечает ли работодатель за вес сотрудников18:20 можно ли "подсесть" на газировку22:10 надо ли питаться только местными продуктами23:30 маленький шаг в борьбе с ожирениемСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио