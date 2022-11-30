https://ria.ru/20221130/strany-1835231285.html
"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса
"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса - РИА Новости, 30.11.2022
"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса
Что такое пандемия ожирения – реальная угроза для человечества или вымышленная история? Могут ли в одной стране "уживаться" проблемы голода и лишнего веса, не переоценивают ли влияние фаст-фуда на здоровье человека и не пора ли привлекать ученых-генетиков для борьбы с лишним весом.
2022-11-30T12:00
2022-11-30T12:00
2022-11-30T12:28
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса
Что такое пандемия ожирения – реальная угроза для человечества или вымышленная история? Могут ли в одной стране "уживаться" проблемы голода и лишнего веса, не переоценивают ли влияние фаст-фуда на здоровье человека и не пора ли привлекать ученых-генетиков для борьбы с лишним весом.
audio/mpeg
"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса
Что такое пандемия ожирения – реальная угроза для человечества или вымышленная история? Могут ли в одной стране "уживаться" проблемы голода и лишнего веса, не переоценивают ли влияние фаст-фуда на здоровье человека и не пора ли привлекать ученых-генетиков для борьбы с лишним весом.
audio/mpeg
Какие (даже небольшие) шаги могут помочь в борьбе с лишним весом, нужно ли питаться только продуктами из своего региона и как связаны работа и ожирение. Рассказывает Наталья Парилина - health-коуч из Нью-Йорка.6:53 в чем виноват фаст-фуд8:13 как в одной стране умещаются проблемы голода и ожирения10:13 мифы про азиатский рис12:40 что важнее – генетика или образ жизни15:20 отвечает ли работодатель за вес сотрудников18:20 можно ли "подсесть" на газировку22:10 надо ли питаться только местными продуктами23:30 маленький шаг в борьбе с ожирениемСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
12:00 30.11.2022 (обновлено: 12:28 30.11.2022)
"Правда тела". Как страна проживания влияет на набор веса
Что такое пандемия ожирения – реальная угроза для человечества или вымышленная история? Могут ли в одной стране "уживаться" проблемы голода и лишнего веса, не переоценивают ли влияние фаст-фуда на здоровье человека и не пора ли привлекать ученых-генетиков для борьбы с лишним весом.
Какие (даже небольшие) шаги могут помочь в борьбе с лишним весом, нужно ли питаться только продуктами из своего региона и как связаны работа и ожирение. Рассказывает Наталья Парилина - health-коуч из Нью-Йорка.
6:53 в чем виноват фаст-фуд
8:13 как в одной стране умещаются проблемы голода и ожирения
10:13 мифы про азиатский рис
12:40 что важнее – генетика или образ жизни
15:20 отвечает ли работодатель за вес сотрудников
18:20 можно ли "подсесть" на газировку
22:10 надо ли питаться только местными продуктами
23:30 маленький шаг в борьбе с ожирением
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