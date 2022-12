https://ria.ru/20221130/spetsoperatsiya-1835420480.html

Спецоперация, 30 ноября: ЗАЭС возглавил инженер "Энергоатома" Юрий Черничук

Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка,... РИА Новости, 30.11.2022

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка, Перше Травня и Андреевка Донецкой Народной Республики.Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил в среду в эфире телеканала "Россия 24", что новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук.Ход спецоперацииМинобороны России в среду сообщило, что на донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня. Кроме того, ВС РФ полностью освободили в ДНР село Андреевка.Также на купянском направлении украинские войска силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытались атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.Как отметили в МО РФ На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новосёлка ДНР. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.На красно-лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР. Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.В сводке за сутки говорится, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах. В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица", на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.Минобороны сообщило, что в районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, российская авиация уничтожила пункт управления и узел связи 1 бригады украинских войск в населенном пункте Торецк ДНР.Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США. В МО РФ добавили, что в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады украинских военных.В МО РФ также сообщили, что средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Артемовск ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.В сводке за сутки говорится, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.Также всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники.Заседание коллегии военного ведомстваМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил о необходимости продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции. Также он сообщил, что вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии.Шойгу отметил, что к боевой учёбе новых воинских формирований привлечено около трёх тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев.Он уточнил, что в учебных центрах подготовлено около 8 тысяч экипажей боевых машин и танков, расчётов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.Запорожская АЭССоветник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил в среду в эфире телеканала "Россия 24", что новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук.В этот же день Черничук выложил обращение в своем Telegram-канале с призывом к мировому сообществу решать вопрос безопасности станции исключительно путем мирных переговоров и цивилизованных решений.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поддержал назначение Юрия Черничука новым директором ЗАЭС, отметив его управленческий опыт работы на станции, сообщив об этом в своем Telegram-канале.Совет Федерации в ходе заседания Совфеда принял обращение к парламентам стран мира и межпарламентским организациям, в котором потребовал от украинского руководства прекратить атаки на Запорожскую АЭС и связанную с ней инфраструктуру.Обстановка на присоединенных территорияхВрио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала, что российские военные продолжают продвижение в Марьинке, город практически разрушен, идет частичная эвакуация населения.Председатель движения "Мы вместе с Россией" и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в районе города Орехов Запорожской области отражена попытка прорыва украинских войск.Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.Международная обстановкаГазета New York Times заявила, что США организуют контактную рабочую группу по оказанию помощи энергосистеме Украины по аналогии с контактной группой поддержки Украины в сфере обороны для поставок вооружений. Группу создают для помощи Киеву в том числе ремонтировать энергетическое оборудование, защищать электростанции и электросети. Отмечается, что переговоры о создании такой контактной группы начались в начале ноября в Германии, ее следующая встреча ожидается в Париже в декабре.Владимир Зеленский сказал в ходе мероприятия, организованного газетой New York Times, что российский лидер Владимир Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины.Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД стран блока, проходившей в Румынии заявил, что главная задача для Украины сейчас состоит в том, чтобы остаться независимым государством, а не вступить в НАТО. Также он считает, что Украине в вопросе принятия в альянс следует не торопиться и двигаться "шаг за шагом".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что, согласно подсчетам, ущерб, понесенный украинцами в ходе спецоперации, составляет 600 миллиардов евро. Также, по ее словам, Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что такой шаг потребовал бы санкции СБ ООН.Глава ЕК заявила, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных" Украины. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления.Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил газете Financial Times, что в администрации президента США Джо Байдена пообещали предоставить Украине больше систем ПВО к концу года.Заседание глав МИД стран НАТОГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил агентству Блумберг в кулуарах заседания глав МИД стран НАТО в Бухаресте, что страны НАТО должны помочь Украине отстроить поврежденную энергетическую инфраструктуру и защитить ее средствами ПВО.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте призвал страны НАТО сохранить каналы коммуникаций с Россией.В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на 40 миллиардов долларов и продолжат ее оказывать. Он также добавил, что Белый дом обратился к конгрессу с запросом предоставить 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии.

