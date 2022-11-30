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В Сочи открыли первый научно-популярный маршрут для туристов - РИА Новости, 30.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221130/sochi-1835190315.html
В Сочи открыли первый научно-популярный маршрут для туристов
В Сочи открыли первый научно-популярный маршрут для туристов - РИА Новости, 30.11.2022
В Сочи открыли первый научно-популярный маршрут для туристов
Научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" для туристов впервые открылся в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:53
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туризм
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сочи
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СОЧИ, 30 ноя — РИА Новости. Научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" для туристов впервые открылся в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Программа включает посещение научных объектов курорта, встречи со специалистами в лабораториях. Гости попадут в Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, Субтропический научный центр Российской академии наук, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.Маршрут рассчитан на три дня и уже продается на официальных сайтах крупных туристических агрегаторов.В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию разработать план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан.
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туризм, новости - туризм, сочи, туристы, наука
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, Наука
11:53 30.11.2022 (обновлено: 12:01 30.11.2022)
 
В Сочи открыли первый научно-популярный маршрут для туристов

В Сочи открыли первый трехдневный научно-популярный турмаршрут для взрослых и детей

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкТурист фотографирует пейзажи Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Турист фотографирует пейзажи Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 30 ноя — РИА Новости. Научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" для туристов впервые открылся в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Программа включает посещение научных объектов курорта, встречи со специалистами в лабораториях. Гости попадут в Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, Субтропический научный центр Российской академии наук, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Маршрут рассчитан на три дня и уже продается на официальных сайтах крупных туристических агрегаторов.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию разработать план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан.
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