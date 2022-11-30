https://ria.ru/20221130/sochi-1835190315.html

В Сочи открыли первый научно-популярный маршрут для туристов

В Сочи открыли первый научно-популярный маршрут для туристов - РИА Новости, 30.11.2022

В Сочи открыли первый научно-популярный маршрут для туристов

Научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" для туристов впервые открылся в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:53

2022-11-30T11:53

2022-11-30T12:01

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СОЧИ, 30 ноя — РИА Новости. Научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" для туристов впервые открылся в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Программа включает посещение научных объектов курорта, встречи со специалистами в лабораториях. Гости попадут в Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, Субтропический научный центр Российской академии наук, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.Маршрут рассчитан на три дня и уже продается на официальных сайтах крупных туристических агрегаторов.В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию разработать план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан.

https://ria.ru/20221130/sochi-1835158301.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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