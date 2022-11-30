11:53 30.11.2022 (обновлено: 12:01 30.11.2022)
В Сочи открыли первый научно-популярный маршрут для туристов
В Сочи открыли первый трехдневный научно-популярный турмаршрут для взрослых и детей
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкТурист фотографирует пейзажи Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
СОЧИ, 30 ноя — РИА Новости. Научно-популярный маршрут "Путешествие в науку" для туристов впервые открылся в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Программа включает посещение научных объектов курорта, встречи со специалистами в лабораториях. Гости попадут в Научно-исследовательский институт медицинской приматологии, Субтропический научный центр Российской академии наук, Ботанический сад "Дерево Дружбы", Вольерный комплекс "Лаура" Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Маршрут рассчитан на три дня и уже продается на официальных сайтах крупных туристических агрегаторов.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию разработать план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан.