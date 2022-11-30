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Отели горнолыжных курортов Сочи забронированы на Новый год более чем на 65% - РИА Новости, 30.11.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221130/sochi-1835158301.html
Отели горнолыжных курортов Сочи забронированы на Новый год более чем на 65%
Отели горнолыжных курортов Сочи забронированы на Новый год более чем на 65% - РИА Новости, 30.11.2022
Отели горнолыжных курортов Сочи забронированы на Новый год более чем на 65%
Средства размещения горнолыжных курортов Сочи в новогодние праздники заполнены уже более чем на 65%, сообщают городские власти. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:19
2022-11-30T02:19
краснодарский край
новости - туризм
сочи
новый год
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Средства размещения горнолыжных курортов Сочи в новогодние праздники заполнены уже более чем на 65%, сообщают городские власти.Отмечается, что спецификой текущего года стало изменение глубины бронирований - основная часть туристов приобретает путевки ближе к датам заезда, несмотря на динамическое ценообразование."При этом средства размещения горнолыжных курортов Сочи в новогодние праздники заполнены уже более чем на 65%. А в пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось", - говорится в сообщении администрации Сочи.Город ведет активную подготовку к старту зимнего горнолыжного сезона. С 28 декабря по 28 января для координации работы всех городских, ресурсно-снабжающих, оперативных служб и правоохранительного блока будет работать круглосуточный оперативный штаб.Также к зимнему курортному сезону готовятся и туристические объекты. На территории Сочи всего более 165 объектов туристского показа, из них более 37 продолжат работу и в зимний сезон. "В их числе: Skypark Сочи, Солохаул парк, парк "Дендрарий", парк "Ривьера", вольерный комплекс Экоцентр "Лаура", дача Сталина и другие. В этом сезоне в Сочи открылись 36 зимних пляжей во всех районах курорта", - отметили в ведомстве.Отмечается, что Сочи с начала года принял около 6,7 миллиона гостей. Всего в текущем году планируется принять свыше семи миллионов отдыхающих. Это рекордные показатели в современной истории.Ожидается, что в этот зимний сезон, как и предыдущий, именно Сочи будет наиболее популярным у туристов российским направлением. И главным местом притяжения зимой станут горнолыжные курорты. В настоящее время они определяются с окончательной датой старта сезона, которая будет зависеть от снежного покрова.
https://ria.ru/20221129/sochi-1835059823.html
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новости - туризм, сочи, новый год
Краснодарский край, Новости - Туризм, Сочи, Новый год
02:19 30.11.2022
 
Отели горнолыжных курортов Сочи забронированы на Новый год более чем на 65%

Отели горнолыжных курортов Сочи в новогодние каникулы забронированы более чем на 65%

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне на территории Красной Поляны Большого Сочи
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне на территории Красной Поляны Большого Сочи - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне на территории Красной Поляны Большого Сочи . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Средства размещения горнолыжных курортов Сочи в новогодние праздники заполнены уже более чем на 65%, сообщают городские власти.
Отмечается, что спецификой текущего года стало изменение глубины бронирований - основная часть туристов приобретает путевки ближе к датам заезда, несмотря на динамическое ценообразование.
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"При этом средства размещения горнолыжных курортов Сочи в новогодние праздники заполнены уже более чем на 65%. А в пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось", - говорится в сообщении администрации Сочи.
Город ведет активную подготовку к старту зимнего горнолыжного сезона. С 28 декабря по 28 января для координации работы всех городских, ресурсно-снабжающих, оперативных служб и правоохранительного блока будет работать круглосуточный оперативный штаб.
Также к зимнему курортному сезону готовятся и туристические объекты. На территории Сочи всего более 165 объектов туристского показа, из них более 37 продолжат работу и в зимний сезон. "В их числе: Skypark Сочи, Солохаул парк, парк "Дендрарий", парк "Ривьера", вольерный комплекс Экоцентр "Лаура", дача Сталина и другие. В этом сезоне в Сочи открылись 36 зимних пляжей во всех районах курорта", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что Сочи с начала года принял около 6,7 миллиона гостей. Всего в текущем году планируется принять свыше семи миллионов отдыхающих. Это рекордные показатели в современной истории.
Ожидается, что в этот зимний сезон, как и предыдущий, именно Сочи будет наиболее популярным у туристов российским направлением. И главным местом притяжения зимой станут горнолыжные курорты. В настоящее время они определяются с окончательной датой старта сезона, которая будет зависеть от снежного покрова.
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